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MasterChef Türkiye 2025 ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi gündem oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MasterChef Türkiye 2025 ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi gündem oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TV8'in popüler yarışma programı MasterChef'in Türkiye'nin yeni sezonu hakkında araştırmalar hız kazandı.Somer Sivrioğlu’nun sosyal medya üzeriden yaptığı paylaşımla beraber MasterChef Türkiye’nin yeni sezonuna dair ipuçları belli oldu.

MasterChef Türkiye’nin yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili ilk paylaşım Somer Sivrioğlu’ndan geldi. Yarışmanın sevilen jüri üyelerinden biri olan Somer Şef, yaptığı paylaşımla beraber kısa süre içinde gündem oldu.

MasterChef Türkiye 2025 ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi gündem oldu - 1. Resim

MASTERCHEF 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV sekizin sevilen programı MasterChef'in yeni sezonu hakkında araştırmalar hız kazandı. Her sezonuyla izleyicileri ekran başına kilitleyen yarışma programı bu sezonda büyük bir heyecanla beklenmeye başladı.

MasterChef Türkiye'nin sıkı takipçilerin yeni sezonun başlayacağı tarihi hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. MasterChef Türkiye'nin jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanla ve Somer Sivrioğlu yer alıyor.

MasterChef Türkiye 2025 ne zaman başlıyor? MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi gündem oldu - 2. Resim

MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu için başvurular başlamıştır. Ancak Yarışmanın başlangıç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Geçmiş sezonlara bakıldığında, yeni sezonların genellikle haziran aylarında başladığı saptanmıştır. MasterChef Türkiye Türkiye'nin yeni sezonunun Haziran ayı içerisinde başlaması bekleniliyor.

MASTERCHEF 2025 BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?

2025 yılı için MasterChef yarışmasına başvuru yapmak isteyen adaylar TV8'in resmi web sitesi üzerinden form aracılığıyla başvuru yapabilirler.

Form'da başvuru yapanların isim, soy isim, doğum tarihi ve iletişim bilgileri gibi temel bilgilerin eksiksiz bir şekilde doldurulması zorunludur. Ayrıca yarışmaya katılmak isteyen kişilerin mutfak becerileri ve geçmişteki yemek tecrübeleri hakkında da bilgi vermeleri isteniliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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