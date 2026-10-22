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2026-KPSS DHBT Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı (DHBT sınav yerleri sorgulama)

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2026-KPSS DHBT Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı (DHBT sınav yerleri sorgulama)
Başlık Resmi2026-KPSS DHBT Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı (DHBT sınav yerleri sorgulama)

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş belgelerini online olarak görüntüleyip çıktısını alabilecek. ÖSYM, adayların sınava giriş belgelerini 22 Ekim 2026 saat 14.00'ten itibaren ais.osym.gov.tr adresinden edinilebileceğini duyurdu.

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1 Kasım 2026'da uygulanacak 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı'na (DHBT) katılacak adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Ekim 2026 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

DHBT 2026 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

2026-KPSS DHBT Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı (DHBT sınav yerleri sorgulama)
Başlık Resmi2026-KPSS DHBT Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı (DHBT sınav yerleri sorgulama)

ÖSYM, sınav günü binalara giriş saatine ilişkin de uyarıda bulundu. 1 Kasım 2026’da uygulanacak DHBT için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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