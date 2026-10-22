Galatasaray Fenerbahçe derbisi için geri sayım sürerken Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve hakem ataması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak ve derbiyi hangi hakem yönetecek?

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Trendyol Süper Lig'de 9. hafta heyecanı yaklaşırken Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin hazırlıkları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek karşılaşmanın detayları belli oldu. Taraftarlar, dev mücadelenin oynanacağı günü, başlama saatini ve görev alacak hakemleri araştırıyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Fenerbahçe derbisi, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında gerçekleştirilecek karşılaşmaya Galatasaray ev sahipliği yapacak. Mücadelenin adresi İstanbul'daki RAMS Park olacak. Galatasaray'ın 21 Ekim'de Lille ile deplasmanda oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından gözler Süper Lig'deki Fenerbahçe mücadelesine çevrildi. Sarı kırmızılı ekip, Fransa deplasmanında Lille'i 4-2 mağlup ederken Fenerbahçe de 20 Ekim'de Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Avrupa kupası karşılaşmalarının ardından iki takım, Süper Lig'in 9. haftasında birbirine rakip olacak. Derbi öncesindeki hazırlık süreci devam ederken teknik ekiplerin kadro tercihleri ve futbolcuların son durumları da karşılaşma yaklaştıkça netleşecek.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Derbinin hakemi belli oldu

GALATASRAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Galatasaray Fenerbahçe derbisini hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 22 Ekim 2026 Perşembe günü Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemleri açıkladı. Yapılan atamaya göre RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

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