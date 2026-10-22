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Trabzonspor-Hearts maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

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Trabzonspor-Hearts maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiTrabzonspor-Hearts maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

Trabzonspor-Hearts maçı, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında futbolseverlerin gündeminde. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın canlı yayın kanalı, şifresiz izleme seçenekleri ve başlama saati merak ediliyor.

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UEFA Konferans Ligi'ne Finlandiya deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Trabzonspor, ikinci hafta mücadelesinde İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlıyor. Bordo-mavililer Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkarken karşılaşmanın yayın programı da netleşti. Mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Konferans Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.

Papara Park'ta oynanacak mücadelede Trabzonspor, Avrupa'daki ikinci galibiyetini hedefleyecek. Bordo-mavili ekip lig aşamasındaki ilk maçında KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etmişti. Maç öncesinde Batagov, Onuachu ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor-Hearts karşılaşmasını Lawrence Visser yönetecek, yardımcılıklarını ise Ruben Wyns ile Mathias Hillaert yapacak.

Trabzonspor-Hearts maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu
Başlık ResmiTrabzonspor-Hearts maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu

TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor-Hearts maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma ayrıca tabii üzerinden dijital ortamda ve TRT Radyo 1'den canlı anlatımla takip edilebilecek.

Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki ikinci hafta karşılaşması saat 19.45'te başlayacak. Bordo-mavililer ilk hafta aldığı üç puanın ardından Hearts karşısında da kazanarak lig aşamasına 2'de 2 ile devam etmeyi amaçlıyor. Hearts mücadelesi öncesinde takım hazırlıklarını tamamladı ve son antrenmanda maçın taktik çalışmaları üzerinde duruldu.

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Editör : İREM ÖZCAN
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