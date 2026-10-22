Trabzonspor-Hearts maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Şifresiz yayın bilgileri belli oldu
Trabzonspor-Hearts maçı, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında futbolseverlerin gündeminde. Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın canlı yayın kanalı, şifresiz izleme seçenekleri ve başlama saati merak ediliyor.
UEFA Konferans Ligi'ne Finlandiya deplasmanında aldığı galibiyetle başlayan Trabzonspor, ikinci hafta mücadelesinde İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlıyor. Bordo-mavililer Avrupa'daki galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkarken karşılaşmanın yayın programı da netleşti. Mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Hearts karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. UEFA Konferans Ligi'nin ikinci hafta mücadelesi 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 19.45'te başlayacak.
Papara Park'ta oynanacak mücadelede Trabzonspor, Avrupa'daki ikinci galibiyetini hedefleyecek. Bordo-mavili ekip lig aşamasındaki ilk maçında KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etmişti. Maç öncesinde Batagov, Onuachu ve Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Trabzonspor-Hearts karşılaşmasını Lawrence Visser yönetecek, yardımcılıklarını ise Ruben Wyns ile Mathias Hillaert yapacak.
TRABZONSPOR-HEARTS MAÇI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?
Trabzonspor-Hearts maçı TRT 1 üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek. Karşılaşma ayrıca tabii üzerinden dijital ortamda ve TRT Radyo 1'den canlı anlatımla takip edilebilecek.
Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki ikinci hafta karşılaşması saat 19.45'te başlayacak. Bordo-mavililer ilk hafta aldığı üç puanın ardından Hearts karşısında da kazanarak lig aşamasına 2'de 2 ile devam etmeyi amaçlıyor. Hearts mücadelesi öncesinde takım hazırlıklarını tamamladı ve son antrenmanda maçın taktik çalışmaları üzerinde duruldu.