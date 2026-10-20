Trabzonspor-Hearts maçına Belçikalı hakem
UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Trabzonspor'un, 22 Ekim Perşembe günü İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.
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UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre; Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak Trabzonspor-Hearts müsabakasında Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser düdük çalacak.
Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak. Dördüncü hakemliğini Bert Verbeke'nin üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'in yardımcısı ise Michiel Allaerts olacak.
Visser, son olarak geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 yendiği maçta düdük çalmıştı.
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