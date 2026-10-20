Muhammed Salah'tan olay transfer mesajı: Beşiktaş'a "yüzde 35" göndermesi

Bordo-mavili formayı giyen Muhammed Salah, Papara Park'ta 2-0 kazandıkları ve kendisinin de gol sevinci yaşadığı Beşiktaş karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

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Trabzonspor'a transfer olmadan önce Beşiktaş'la adı geçen Muhammed Salah, siyah-beyazlı ekip karşısında 2-0 kazanılan maçta takımının ikinci golünü kaydetti. Mısırlı yıldız, müsabakanın ardından, "Yüzde otuz beş" mesajını taşıyan bir paylaşım yaptı ve bu gönderiye göz kırpma emojisi ekledi.

Muhammed Salah, Trabzonsporda sergilediği performansla alkış alıyor.

"YÜZDE 35" DETAYI

Salah'ın paylaşımı, Beşiktaş'a gönderme olarak yorumlandı. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde uzun süre Salah ile ilgilenmiş ancak Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'ın yüzde 35 komisyon istediği iddia edilmiş ve transfer gerçekleşmemişti.

Mısırlı futbolcunun Instagram paylaşımı

TRABZONSPOR PERFORMANSI

34 yaşındaki yıldız, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve Konferans Ligi'nde 11 maçta Trabzonspor'un başarısı için görev yaptı. Yıllık 17 milyon euro garanti ücret kazanan Salah, sahada kaldığı 857 dakikada 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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