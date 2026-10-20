Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Muhammed Salah'tan olay transfer mesajı: Beşiktaş'a "yüzde 35" göndermesi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Muhammed Salah'tan olay transfer mesajı: Beşiktaş'a
Başlık ResmiMuhammed Salah'tan olay transfer mesajı: Beşiktaş'a "yüzde 35" göndermesi

Bordo-mavili formayı giyen Muhammed Salah, Papara Park'ta 2-0 kazandıkları ve kendisinin de gol sevinci yaşadığı Beşiktaş karşılaşmasının ardından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Kaydet
|

Trabzonspor'a transfer olmadan önce Beşiktaş'la adı geçen Muhammed Salah, siyah-beyazlı ekip karşısında 2-0 kazanılan maçta takımının ikinci golünü kaydetti. Mısırlı yıldız, müsabakanın ardından, "Yüzde otuz beş" mesajını taşıyan bir paylaşım yaptı ve bu gönderiye göz kırpma emojisi ekledi.

Muhammed Salah, Trabzonsporda sergilediği performansla alkış alıyor.
Başlık ResmiMuhammed Salah, Trabzonsporda sergilediği performansla alkış alıyor.

"YÜZDE 35" DETAYI

Salah'ın paylaşımı, Beşiktaş'a gönderme olarak yorumlandı. Siyah-beyazlılar, yaz transfer döneminde uzun süre Salah ile ilgilenmiş ancak Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'ın yüzde 35 komisyon istediği iddia edilmiş ve transfer gerçekleşmemişti.

Mısırlı futbolcunun Instagram paylaşımı
Başlık ResmiMısırlı futbolcunun Instagram paylaşımı

TRABZONSPOR PERFORMANSI

34 yaşındaki yıldız, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi Elemeleri ve Konferans Ligi'nde 11 maçta Trabzonspor'un başarısı için görev yaptı. Yıllık 17 milyon euro garanti ücret kazanan Salah, sahada kaldığı 857 dakikada 9 gol attı ve 4 asist yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Chibuike Nwaiwu
SPOR

Chibuike Nwaiwu'dan Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.