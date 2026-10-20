Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'un Teknik Direktörü Thomas Reis, aldıkları birçok galibiyetin olduğunu ama ayaklarının yere basarak mütevazı olmaları gerektiğini söyledi.

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Reis, Papara Park'ta oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı çok ilginç bir maç oynadıklarını belirterek "İki taraf adına da önemli fırsatlar vardı. Kendi adımıza değerlendirecek olursak maçı daha erken bitirecek fırsatları da yakaladık. Ama rakibimizi değerlendirecek olursak onlar da gol bulabilirdi." dedi.

Ligde arka arkaya üçüncü galibiyetlerini aldıklarını ifade eden Reis, şöyle devam etti:

"Aldığımız birçok galibiyet var ama ayaklarımız yere basmalı, mütevazı olmalıyız. Çünkü puan almak her maçta çok zor. Birkaç gün önce Finlandiya’da bir maç oynadık, o maçtan sonra hemen tekrar bir maç oynadık. İngiltere haftası diyebiliriz aslında. Çünkü çok kısa zamanlarda çok fazla maç oynuyorsunuz. Bugün teşekkür etmemiz gereken noktalardan bir tanesi taraftarlarımız. İnanılmaz destek verdiler. Zor anlarda taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız olacak, inanılmaz bir destek vardı. Harika bir atmosfer vardı, onlara da teşekkür ediyoruz. Hepimizin aldığı ortak bir galibiyet oldu ve hepimiz de çok gururlu hissediyoruz bu galibiyetten sonra."

Thomas Reis: "Daha fazlasını atabilirdik"

"DAHA FAZLA GOLLER ATABİLECEK POZİSYONLAR DA YAKALADIK"

İyi yolda olduklarını anlatan Reis, "Final paslarımız belki çok iyi gelmedi ama goller bulabilecek, daha fazla goller atabilecek pozisyonlar da yakaladık aslında. İlk geldiğimde 'saha içerisinde aile gibi olmamız gerekir' demiştim. Bugün aslında bunu gördük takımda. Çünkü sahada birbiri için mücadele eden, birbiri için savaş veren bir takım vardı. Beşiktaş aslında bugün iyiydi, gayet iyi oynadı. Bunu da değerlendirmemiz gerekir. Bazen böyle maçlar olacak. Rakibiniz daha iyi bir oyun ortaya da koyabilir. Ama burada da geçiş futbolunu oynayabilirsiniz. Bugün aslında iki gol bulduk. Dahasını da atabilirdik. Ama aslında belki de son dokunuşlarda eksik kaldık." diye konuştu.

Reis, bunun üzerinde çalışacaklarını belirterek "Elbette bunun üzerine çalışacağız, bunları da gidermeye çalışacağız. Bugün güzel olan yönlerden bir tanesi şuydu, eksik oyuncularımız elbette vardı, ama eksik oyuncularımızın yerine oynayan oyuncularımızın tamamı da çok iyi performans gösterdi. Üzerine çalışmamız gereken konular elbette olacak. En iyi seviyemiz bu değil, en iyi seviyemizin üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Final pasları üzerine, savunma üzerine, hücum üzerine çalışacağız. Ama bugün arka arkaya birçok galibiyet alıp gol yemeden maçları bitirmek çok kötü değil diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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