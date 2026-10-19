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Spor

Chibuike Nwaiwu'dan Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım

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Chibuike Nwaiwu'dan Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım
Başlık ResmiChibuike Nwaiwu'dan Beşiktaşlıları kızdıran paylaşım

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardından olay bir paylaşımda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Beşiktaş'ı 2-0 yenen Trabzonspor'da Chibuike Nwaiwu, siyah beyazlıları kızdıran bir paylaşım yaptı.

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"İŞİMİ KİM ELİMDEN ALIYOR?"

Mücadelenin ardından Dusan Vlahovic ve Muhammed Salah'ın fotoğraflarının yer aldığı bir görseli sosyal medya hesabından paylaşan Chibuike Nwaiwu, "İşimi kim elimden alıyor?" ifadelerine yer verdi.

Nijeryalı savunma oyuncusunun bu paylaşımı bordo mavili taraftarların beğenisini kazanırken rakip taraftarları kızdırdı.

Nwaiwu'nun paylaşımı şöyle:

Nwaiwu'nun paylaşımı
Başlık ResmiNwaiwu'nun paylaşımı
Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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