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Muhammed Salah, gol krallığında zirveyi ele geçirdi

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Muhammed Salah, gol krallığında zirveyi ele geçirdi
Başlık ResmiMuhammed Salah, gol krallığında zirveyi ele geçirdi

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 8 gol ve 3 asistle Trabzonspor'un 18 golünün 11'inde skor katkısı sağlayan Mısırlı yıldız Salah, Beşiktaş filelerini de sarsarak gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 50, Şampiyonlar Ligi ön eleme turlarında 4, UEFA Avrupa Ligi'nde de 10 golü bulunan Salah, Trabzonspor formasıyla Avrupa kupalarındaki ilk golünü KuPS deplasmanında attı.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

KuPS Kuopio maçında 1 gol ve 1 asist yapan Salah, Beşiktaş ağlarını da sarsarak gol ve asistlerine devam etti. Ligde 7 golü bulunan Eldor Shomurodov, Vedat Muriqi ve Gift Orban'ı geride bırakan Muhammed Salah, 8 golle krallık yarışında zirveye kuruldu.

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Muhammed Salah
Başlık ResmiMuhammed Salah

SALAH'IN SKOR KATKILARI

Trabzonspor'un Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili takım formasıyla sahaya çıkan Salah, ilk 11'de başladığı ligin ikinci karşılaşmasında Başakşehir karşısında rakip fileleri 2 kez havalandırarak takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Karadeniz ekibinin daha sonra Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 yenildiği karşılaşmada da 1 gol atan başarılı oyuncu, dördüncü haftada 5-0 kazanılan Gençlerbirliği maçında kaydettiği penaltı golüyle ligdeki gol sayısını 4'e çıkardı.

Süper Lig'in ilk 5 haftasında 4 golü bulunan Mısırlı futbolcu, Galatasaray maçında 'hat-trick' yaparak gol sayısını 7'ye yükseltti. Sarı kırmızılı takımın ardından Beşiktaş'ı da boş geçmeyen Salah, ligde 8 gole ulaştı.

Salah, Gençlerbirliği, Galatasaray ve Samsunspor maçlarında da birer asistle takımının hücum gücünde önemli rol oynadı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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