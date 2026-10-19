Akyazı'da dev randevu: Trabzonspor - Beşiktaş

Süper Lig'de sekizinci haftanın kapanış maçında Trabzonspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Siyah beyazlı takım, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı ve 15 puan topladı. Milli aradan sonra ligde Kocaelispor, Avrupa Ligi'nde de Hoffenheim'ı yenen Kara Kartal, Trabzonspor maçını da kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı kazanan bordo mavililer ise ligde oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgiyle haftaya 13 puanla giriş yaptı. Mücadelenin önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Thomas Reis yönetiminde çıkışa geçen Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Vincenzo Italiano'nun formda Beşiktaş'ını konuk ediyor. Papara Park'ta oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalıyor.

İKİNCİ YARI OYNANIYOR

TRABZONSPOR 1-0 BEŞİKTAŞ

Gol: 21' Ozan Tufan

MAÇTAN KRİTİK DAKİKALAR

10. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın sol taraftan ortasında, ceza alanı içinde yükselen Olaitan'ın kafa vuruşunda, kaleci Onana topu yatarak kornere çeldi.

14. dakikada Cerny'in sağ taraftan pasında yakın mesafeden Vlahovic'in şutunda, Nwaiwu yatarak topa müdahale etti.

15. dakikada Miretti'nin ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Onana'da kaldı.

17. dakikada Cerny'in ceza yayı gerisinden şutunda, kaleci Onana iki hamlede meşin yuvarlağı kotrol etti.

21. dakikada Trabzonspor, öne geçti. Sol taraftan Muçi'nin şutunda Ozan Tufan, kaleci Nübel'den dönen topu yakın mesafeden filelere gönderdi: 1-0

Trabzonspor - Beşiktaş

28. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Aral Şimşir'in şutunda, kaleci Nübel iki hamlede topu kontrol etti.

39. dakikada Muçi'nin pasında sağ çaprazda yakın mesafede kaleci Nübel ile karşı karşıya kalan Franculino'nun şutunda, Nübel tehlikeyi önledi.

42. dakikada Trossard'ın sol çaprazdan şutunda, kaleci Onana'nın çeldiği topu Murillo tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü. Trabzonspor savunmasına çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

43. dakikada Aral Şimşir'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Salah'ın şutunda, kaleci Nübel yatarak topu çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Trabzonspor - Beşiktaş

TRABZONSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde KuPS Kuopion maçının ilk 11'ine göre 6 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda Kups Kuopion maçının ilk 11'inde forma giyen Mendy ve Bouchouari yabancı oyuncu kontenjanı, Melih Kabasakal kırmızı kart cezası, Onuachu sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Samet Akaydin ve Cenk Özkacar yedek kulübesinde yer aldı. Bu oyuncuların yerine Fabiona, Muçi, Dju, Savic, Nwaiwu ve Cabral ilk 11'de sahaya çıktı.

Trabzonspor'da ayrıca Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Mustafa Eskihellaç ve genç kaleci Onuralp Çevikhan sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Trabzonspor - Beşiktaş

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ FORMA GİYEMEDİ

Beşiktaş'ta iki oyuncu Trabzonspor maçında forma giyemedi.

Siyah-beyazlı ekipte Hoffenheim maçında sakatlanan kaptan Orkun Kökçü'nün yanı sıra tedavisi süren Milot Rashica müsabakada görev yapamadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor Dusan Vlahovic ile Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny ilk 11'de görev aldı.

Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşmasına göre 11'de yer alan Ouattara, Ndidi, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Oh'un yerine Salih Özcan, Cerny, Miretti, Vlahovic ve Rıdvan Yılmaz olmak üzere 5 değişiklik yapıldı.

Trabzonspor - Beşiktaş

AKYAZI KAPALI GİŞE

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşması tamamen dolu tribünler önünde oynandı.

Karşılaşmanın biletlerini tüketen bordo-mavili taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla konuk takım taraftarları da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarını Trabzon deplasmanında yalnız bırakmadı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu tarafından, 2026 Avrupa Boks Şampiyonası’nda şampiyonluğuna ulaşan Havvanur Kethüda ve antrenörü Muhammet Çat için Beşiktaş karşılaşması öncesinde Papara Park’ta bir tören düzenlendi.

Karşılaşma öncesi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Trabzonspor - Beşiktaş

MİLLİ ARADAN SONRAKİ 2 MAÇINI KAZANDI

Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla verilen aradan sonraki 2 maçını kazandı.

Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 ile geçen siyah-beyazlılar, daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde Alman ekibi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti.

Zorlu bir fikstürün içine giren Beşiktaş, önündeki 8 günlük sürede sırasıyla Trabzonspor, Crystal Palace ve İstanbul Başakşehir ile kozlarını paylaşacak.

VLAHOVIC FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Dusan Vlahovic, Trabzonspor deplasmanında yeniden formasına kavuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Hoffenheim mücadelesinde mide rahatsızlığından dolayı kadroda yer almayan Sırp santrfor, dün yapılan idmanda takımla çalıştı.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun görev verdiği Vlahovic, bu sezon 8 maçta 6 kez ağları havalandırdı.

REIS İLE 3 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Trabzonspor, göreve gelen Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde 2'si Süper Lig, 1'i de UEFA Konferans Ligi olmak üzere 3 karşılaşmayı da kazandı.

Karadeniz ekibi, Alman teknik adam yönetiminde ligde Galatasaray'ı sahasında 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0, Finlandiya'da da Kups Kuopio'yu 4-2 mağlup etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 4. resmi karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor.

EKSİK OYUNCULAR

Trabzonspor'da Malinovskyi, Batagov, Okay Yokuşlu, Onuachu ve genç kaleci Onuralap Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor. Samsunspor maçında kırmızı kart gören Melih Kabasakal da mücadelede forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ İLE TRABZONSPOR, 144. KEZ KARŞILAŞIYOR

Rekabette 53 yılı aşkın sürede oynanan 143 mücadelenin 57'sinden siyah-beyazlı ekip, 49'undan ise bordo-mavili takım galip ayrıldı. Taraflar, 37 mücadelede ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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