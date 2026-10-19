Ozan Tufan'dan galibiyet sonrası Beşiktaş itirafı

Trabzonspor'da ilk golün sahibi Ozan Tufan ve Brezilyalı yıldız Fabinho, Beşiktaş'ı mağlup ettikleri maçın ardın açıklamalar yaptı. Süper Lig kariyerine siyah beyazlı takıma 6. golünü atan Ozan, maç öncesinde ailesine gol sözü verdiğini ve galibiyet nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in sekizinci haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da oyuncular Ozan Tufan ve Fabinho, karşılaşmanın ardından konuştu.

"DERBİ MAÇINA YAKIŞIR OYNADIK"

Derbiye yakışır bir oyun ortaya koyduklarını söyleyen Ozan, "Konferans Ligi'nde zor bir sahada oynayarak geldik, onun yorgunluğu bazı oyuncularda vardı. Derbi maçına yakışır oynadık. Zaman zaman tehlikeli pozisyonlar verdik ama onlara çalışıp kendimizi geliştireceğiz. Önemli olan bu maçtan 3 puan almaktı. Yoğun çalışıyoruz, maç günü de antrenman yapıyoruz. Bu maçı kazanmamız lazımdı. Puan farkı açılmıştı, kazanmalıydık." sözlerini sarf etti.

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""EŞİME VE ÇOCUĞUMA GOL SÖZÜ VERMİŞTİM"

Beşiktaş'a 6. golünü atan Ozan Tufan, maç öncesi ailesine gol sözü verdiğini belirterek "Eşime ve çocuğuma gol sözü vermiştim. Bu sözü tutabildiğim için mutluyum. Taraftarı da mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Maç sonu benim üçlü çektirmemi istediler. Bana nasip oldu, gayet güzel oldu." şeklinde konuştu.

Trabzonspor - Beşiktaş

"MAÇIN OYUNCUSU ERNEST MUÇİ"

Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho ise "Çok zor bir maç oldu, dengeli gitti. Topa sahip olmada Beşiktaş daha üstün olabilir ama biz fırsatları iyi değerlendirdik. Savunmada herkes görevini iyi yaptı. Yine gol yemeden maç kazandık, bu çok önemliydi. Çok önemli 3 puan oldu. Elbette eksiklerimiz vardı ama odak noktamız; sahaya çıkanların en iyisini vermeye çalışması... Maça çıkmadan Beşiktaş karşısında galibiyetten emindik. Bu öz güven ile maça çıktık. Herkes mücadele etti. Maçın oyuncusu olarak Ernest Muçi'yi seçerdim. İlk golde katkısı büyük. İkinci golü hatırlamıyorum ama orada da bir şey yapmıştır. Çok çalıştı hücumda, savunmada da çok yardımları oldu." diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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