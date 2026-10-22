Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Telefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Telefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı?
Başlık ResmiTelefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı?

Cep telefonu satın almak isteyen tüketiciler için taksit uygulamasında değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Ekim 2026 tarihinde duyurulan düzenlemeyle sıfır cep telefonlarında taksit sınırının esas alındığı fiyat eşiği yükselttiğini açıkladı. Vatandaşlar ise ''Telefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı?'' sorularının cevaplarını gündeme taşıdı.

Kaydet
|

Telefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı soruları cevap buldu. Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre yeni düzenleme, 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği kapsamında duyuruldu.

Telefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı?
Başlık ResmiTelefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı?

TELEFONA TAKSİT VAR MI?

Cep telefonu alımlarında taksit imkanı devam ediyor. Ticaret Bakanlığının açıkladığı yeni düzenlemeyle sıfır telefonlarda taksit uygulamasına ilişkin fiyat sınırı güncellendi. Düzenlemeye göre 40 bin TL ve altında satılan sıfır cep telefonlarında 12 aya kadar vade uygulanabiliyor. Fiyatı 40 bin TL'nin üzerinde olan sıfır telefonlarda ise taksit süresi sınırlandırıldı.

Yenilenmiş cep telefonları için ise belirli bir satış fiyatı eşiği aranmadan 12 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor.

Telefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı?
Başlık ResmiTelefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı?

CEP TELEFONLARINDA 3 TAKSİT SINIRI KALKTI MI?

Cep telefonlarında 3 taksit sınırı kaldırılmadı. Fiyatı 40 bin TL'yi aşan sıfır cep telefonlarında 3 aylık taksit sınırı devam ederken, 40 bin TL ve altındaki modellerde 12 aya kadar taksit yapılabiliyor. Yenilenmiş cep telefonlarında ise tutar sınırlaması olmadan 12 ay taksit yapılabiliyor.

İLGİLİ HABERLER
ASELSAN cep telefonu ne zaman çıkacak, özellikleri neler, fiyatı ne kadar? Yerli telefon için geri sayım başladı
HABERLER
ASELSAN cep telefonu ne zaman çıkacak, özellikleri neler, fiyatı ne kadar? Yerli telefon için geri sayım başladı
Taksitli alışverişlerde yeni dönem! Yetki Ticaret Bakanlığı
EKONOMİ
Taksitli alışverişlerde yeni dönem! Yetki Ticaret Bakanlığı'na geçti, tüm kurallar değişiyor
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.