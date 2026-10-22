Cep telefonu satın almak isteyen tüketiciler için taksit uygulamasında değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Ekim 2026 tarihinde duyurulan düzenlemeyle sıfır cep telefonlarında taksit sınırının esas alındığı fiyat eşiği yükselttiğini açıkladı. Vatandaşlar ise ''Telefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı?'' sorularının cevaplarını gündeme taşıdı.

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Telefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı soruları cevap buldu. Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre yeni düzenleme, 15 Ekim 2026 tarihli ve 33401 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği kapsamında duyuruldu.

Telefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı?

TELEFONA TAKSİT VAR MI?

Cep telefonu alımlarında taksit imkanı devam ediyor. Ticaret Bakanlığının açıkladığı yeni düzenlemeyle sıfır telefonlarda taksit uygulamasına ilişkin fiyat sınırı güncellendi. Düzenlemeye göre 40 bin TL ve altında satılan sıfır cep telefonlarında 12 aya kadar vade uygulanabiliyor. Fiyatı 40 bin TL'nin üzerinde olan sıfır telefonlarda ise taksit süresi sınırlandırıldı.

Yenilenmiş cep telefonları için ise belirli bir satış fiyatı eşiği aranmadan 12 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor.

Telefona taksit var mı, 3 taksit sınırı kalktı mı?

CEP TELEFONLARINDA 3 TAKSİT SINIRI KALKTI MI?

Cep telefonlarında 3 taksit sınırı kaldırılmadı. Fiyatı 40 bin TL'yi aşan sıfır cep telefonlarında 3 aylık taksit sınırı devam ederken, 40 bin TL ve altındaki modellerde 12 aya kadar taksit yapılabiliyor. Yenilenmiş cep telefonlarında ise tutar sınırlaması olmadan 12 ay taksit yapılabiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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