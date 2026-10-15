Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

Taksitli alışverişlerde yeni dönem! Yetki Ticaret Bakanlığı'na geçti, tüm kurallar değişiyor

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Taksitli alışverişlerde yeni dönem! Yetki Ticaret Bakanlığı'na geçti, tüm kurallar değişiyor
Başlık ResmiTaksitli alışverişlerde yeni dönem! Yetki Ticaret Bakanlığı'na geçti, tüm kurallar değişiyor "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Taksitli alışverişle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'na konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisi verildi. Yeni düzenlemeyle taksit sürelerine ilişkin mevcut hükümler kaldırılırken satış sonrası borç taksitlendirme ve ödeme erteleme işlemleri de Bakanlığın yetkisi kapsamına girdi.

Kaydet
|

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına dair düzenleme, 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 12/B maddesinde yapılan değişiklikle, konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve bu konuda ilave kısıtlamalar getirme yetkisi Ticaret Bakanlığına verildi.

Yeni düzenleme kapsamında havayolu taşımacılığı, seyahat, konaklama, mobilya, elektronik cihazlar ve beyaz eşya gibi ürün ve hizmet gruplarına yönelik mevcut taksit sürelerine ilişkin hükümler de kaldırıldı. Böylece taksit sürelerinin belirlenmesinde Bakanlığın alacağı kararlar esas olacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Altın dipten döndü! Fiyatlar için gözler ABD verilerinde
TASARRUF ORTAĞIM

Altın dipten döndü! Fiyatlar için gözler ABD verilerinde

SATIŞ SONRASI TAKSİTLENDİRME DE KAPSAMDA

Düzenleme yalnızca alışveriş sırasında yapılan taksitli satışlarla sınırlı kalmadı. Mal veya hizmet satışından sonra belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesi ve ödemenin ertelenmesi işlemleri de Bakanlığın yetkisi kapsamına alındı.

Ayrıca işlemlerde senet veya çek gibi kıymetli evrak düzenlenip düzenlenmemesi de uygulama açısından fark oluşturmayacak.

Bakanlığın taksit sürelerine ve ilave sınırlamalara ilişkin alacağı kararlar, kurumun internet sitesinde yayımlanacak ve ilgili üst meslek kuruluşlarına gönderilecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye ile AB arasında kritik toplantı! İhracatçılar için 2 önemli karar
EKONOMİ

Türkiye ile AB arasında kritik toplantı! İhracatçılar için 2 önemli karar

TAKSİTLER OTOMATİK OLARAK UZAMAYACAK

Yönetmelik değişikliği, tüm ürün ve hizmetlerde taksit sayısının kendiliğinden artacağı anlamına gelmiyor. Mevcut sabit süre düzenlemeleri kaldırılırken taksit sürelerini belirleme ve yeni sınırlamalar getirme yetkisi Bakanlığa geçti. Yeni uygulamanın kapsamı, Bakanlığın alacağı kararlarla netleşecek. Konut satışları ise düzenlemenin dışında tutuldu.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.