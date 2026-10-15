Taksitli alışverişlerde yeni dönem! Yetki Ticaret Bakanlığı'na geçti, tüm kurallar değişiyor
Taksitli alışverişle ilgili yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ticaret Bakanlığı'na konut satışı dışındaki mal ve hizmet alımlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme yetkisi verildi. Yeni düzenlemeyle taksit sürelerine ilişkin mevcut hükümler kaldırılırken satış sonrası borç taksitlendirme ve ödeme erteleme işlemleri de Bakanlığın yetkisi kapsamına girdi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına dair düzenleme, 15 Ekim 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 12/B maddesinde yapılan değişiklikle, konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve bu konuda ilave kısıtlamalar getirme yetkisi Ticaret Bakanlığına verildi.
Yeni düzenleme kapsamında havayolu taşımacılığı, seyahat, konaklama, mobilya, elektronik cihazlar ve beyaz eşya gibi ürün ve hizmet gruplarına yönelik mevcut taksit sürelerine ilişkin hükümler de kaldırıldı. Böylece taksit sürelerinin belirlenmesinde Bakanlığın alacağı kararlar esas olacak.
SATIŞ SONRASI TAKSİTLENDİRME DE KAPSAMDA
Düzenleme yalnızca alışveriş sırasında yapılan taksitli satışlarla sınırlı kalmadı. Mal veya hizmet satışından sonra belirli bir ücret karşılığında borcun taksitlendirilmesi ve ödemenin ertelenmesi işlemleri de Bakanlığın yetkisi kapsamına alındı.
Ayrıca işlemlerde senet veya çek gibi kıymetli evrak düzenlenip düzenlenmemesi de uygulama açısından fark oluşturmayacak.
Bakanlığın taksit sürelerine ve ilave sınırlamalara ilişkin alacağı kararlar, kurumun internet sitesinde yayımlanacak ve ilgili üst meslek kuruluşlarına gönderilecek.
TAKSİTLER OTOMATİK OLARAK UZAMAYACAK
Yönetmelik değişikliği, tüm ürün ve hizmetlerde taksit sayısının kendiliğinden artacağı anlamına gelmiyor. Mevcut sabit süre düzenlemeleri kaldırılırken taksit sürelerini belirleme ve yeni sınırlamalar getirme yetkisi Bakanlığa geçti. Yeni uygulamanın kapsamı, Bakanlığın alacağı kararlarla netleşecek. Konut satışları ise düzenlemenin dışında tutuldu.