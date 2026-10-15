Türkiye ile AB arasında kritik toplantı! İhracatçılar için 2 önemli karar

Türkiye-AB 3. Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı Brüksel'de gerçekleştirildi. Toplantıda Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki 233 milyar dolarlık rekor ticaret hacminin ardından, ihracatçıları yakından ilgilendiren iki önemli karar alındı. İşte detaylar...

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Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari entegrasyonu derinleştirmek ve Gümrük Birliği'nin işleyişini güçlendirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu'nun üçüncü toplantısı, 13 Ekim 2026 tarihinde Brüksel'de gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Avrupa Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlik Komiseri Maros Sefcovic'in eş başkanlığında düzenlenen toplantıda, Türkiye-AB ikili ticaret hacminin 2025 yılı itibarıyla ulaştığı 233 milyar dolarlık rekor seviye, iki ekonomi arasındaki sarsılmaz entegrasyonun en somut göstergesi olarak teyit edildi.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM SONUÇ VERDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin çözüm odaklı ve yapıcı yaklaşımı neticesinde, risk esaslı dış ticaret kontrol sistemi olan TAREKS kapsamındaki denetimlerin AB ile bir sorun alanı olmaktan çıkarıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bu süreçte TAREKS sistemimizin şeffaflığı, öngörülebilirliği ve tüm taraflar için erişilebilirliği teyit edilmiştir. Bu ortak anlayış karşılıklı güvenin ve ticaretin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik kararlı iradenin en somut göstergesidir" ifadelerine yer verildi.

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TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR

Toplantıda karşılıklı işbirliğinin sahaya yansıdığı önemli gelişmelerin kaydedildiği belirtilerek, "İhracatçılarımızın sınır ve gümrük geçişlerini doğrudan hızlandıracak olan Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsünün karşılıklı olarak tanınması kararı onaylanmıştır. Ayrıca, AB'nin Yeni Makine Yönetmeliği'ne sağladığımız tam uyumun teyidi sayesinde, ülkemizde yerleşik 'onaylanmış kuruluşlarımızın' faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmesi ve sanayicimizin belgelendirme süreçleri güvence altına alınmıştır." denildi.

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Bakanlığın açıklaması şöyle devam etti:

"Türkiye ve AB'nin yeşil dönüşüm ile dijital ticaret ekseninde sergilediği güçlü iş birliği öne çıkmıştır. Bu bağlamda, kurulan ortak çalışma gruplarının faaliyetlerinden duyulan memnuniyetin altı çizilmiş; döngüsel ekonomi, sınırda karbon düzenlemesi mekanizması, elektronik imzaların karşılıklı tanınması gibi yeni iş birliği alanlarında ortak hareket etme iradesi en üst düzeyde teyit edilmiştir. Türkiye'nin bu süreçlerdeki kararlı adımları, AB ekonomisinin ve tedarik zincirlerinin dönüşümü ve dayanıklılığı açısından vazgeçilmez bir stratejik ortak olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.

AB ile son dönemdeki gündemimizin merkezinde yer alan Sanayi Hızlandırma Yasası (Made in EU) bağlamında, 30 yıllık Gümrük Birliği ile bütünleşen ortak tedarik zincirlerimizin korunması ve ülkemizin bu sürece eşdeğer ortak olarak dâhil edilmesi yönündeki haklı beklentilerimiz muhataplarımıza net bir şekilde aktarılmıştır.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu, ülkemizin AB ile ticareti geliştirme ve derinleştirme hedefine doğru emin adımlarla ilerlediği, ticari engellerin aşıldığı ve ortak geleceğin inşa edildiği en güçlü zemin olmaya devam etmektedir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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