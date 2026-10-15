Hatay’da zabıta ekiplerinin ihbar üzerine baskın yaptıkları depoda mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ortamda salça ve çeşitli gıda ürünlerinin üretildiği tespit edilirken, işletme ve sorumlu şahıslar hakkında işlem yapıldı.

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Antakya Belediyesi ekipleri kentte gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, Güzelburç Mahallesi’nde bulunan bir depoda uygunsuz şartlarda gıda üretildiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.

Vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı! Mide bulandıran şartlarda gıda üretimi

MİDE BULANDIRAN ŞARTLARDA ÜRETİM!

Antakya Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği çalışmalarda mide bulandıran şartlarda salça başta olmak üzere çeşitli gıda ürünleri üretildiği ortaya çıktı.

Vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı! Mide bulandıran şartlarda gıda üretimi

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Mide bulandıran havuç, salça ve diğer gıda ürünleri görüntülendi. Uygun olmayan gıdalar yerinde imha edilirken, sorumlu şahıs hakkında yasal ve cezai işlemler başlatıldı.

Vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı! Mide bulandıran şartlarda gıda üretimi

Vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı! Mide bulandıran şartlarda gıda üretimi

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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