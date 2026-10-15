Vatandaşın ihbarıyla ortaya çıktı! Mide bulandıran şartlarda gıda üretimi
Hatay’da zabıta ekiplerinin ihbar üzerine baskın yaptıkları depoda mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Hijyen kurallarının hiçe sayıldığı ortamda salça ve çeşitli gıda ürünlerinin üretildiği tespit edilirken, işletme ve sorumlu şahıslar hakkında işlem yapıldı.
Antakya Belediyesi ekipleri kentte gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, Güzelburç Mahallesi’nde bulunan bir depoda uygunsuz şartlarda gıda üretildiği ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi.
MİDE BULANDIRAN ŞARTLARDA ÜRETİM!
Antakya Belediyesi, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin ortak gerçekleştirdiği çalışmalarda mide bulandıran şartlarda salça başta olmak üzere çeşitli gıda ürünleri üretildiği ortaya çıktı.
HEPSİ İMHA EDİLDİ
Mide bulandıran havuç, salça ve diğer gıda ürünleri görüntülendi. Uygun olmayan gıdalar yerinde imha edilirken, sorumlu şahıs hakkında yasal ve cezai işlemler başlatıldı.