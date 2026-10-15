Altın dipten döndü! Fiyatlar için gözler ABD verilerinde

ABD’de enflasyonun beklentileri aşarak son 5 ayın zirvesine çıkmasıyla dün sert düşüş yaşayan altın fiyatları, bugün yeniden yükselişe geçti. Dün ons altın 4.073 dolara, gram altın ise 6.474 TL’ye kadar gerilerken, bugün toparlanan altın piyasasında gözler ABD’den gelecek yeni ekonomik verilere çevrildi.

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Altın piyasasında dün yaşanan düşüşün ardından yeni işlem gününde toparlanma dikkat çekti. ABD’de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşması, Fed’in faiz politikasına ilişkin endişeleri artırırken altın fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Dün ons altın 4.073 dolara, gram altın ise 6.474 TL’ye kadar geriledi. Bugün ise ons altın 4.140 dolardan, gram altın 6.577 TL’den işlem görüyor.

Dünkü en düşük seviyelerle karşılaştırıldığında ons altın yaklaşık 67 dolar, gram altın ise 103 TL yükseldi. Her iki piyasada da yaklaşık yüzde 1,6’lık toparlanma yaşandı.

ALTINDA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Altın fiyatlarında toparlanma yaşanırken teknik seviyeler de yakından izleniyor. İnfo Yatırım'ın 15 Ekim tarihli analizine göre ons altında 4.110 dolar ilk destek, 4.172 dolar ise ilk direnç konumunda bulunuyor. Yukarı yönlü hareketin devamında 4.198 ve 4.233 dolar seviyeleri takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 4.074 ve 4.048 dolar seviyeleri destek olarak öne çıkıyor.

Gram altında ise 6.527 TL ilk destek, 6.630 TL ilk direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Yükselişin sürmesi durumunda 6.673 ve 6.732 TL seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 6.467 TL ve 6.424 TL seviyeleri izlenecek.

Bugün açıklanacak ABD ÜFE ve perakende satış verilerinin dolar ve Fed'in faiz beklentileri üzerindeki etkisi, altının bu seviyeleri aşıp aşamayacağı konusunda belirleyici olabilir.

GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Altın fiyatlarının yönü açısından bugün ABD’den gelecek ekonomik veriler yakından takip edilecek. Bugün açıklanacak ABD ÜFE ve perakende satış verilerinin dolar ve Fed'in faiz beklentileri üzerindeki etkisi, altının bu seviyeleri aşıp aşamayacağı konusunda belirleyici olabilir.

Eylül ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satış verileri, Türkiye saatiyle 15.30’da açıklanacak. Aynı saatte New York Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları da gündemde olacak.

ÜFE, ABD’de üretici fiyatlarındaki değişimi ortaya koyarken perakende satışlar tüketici harcamalarının seyrine ilişkin önemli ipuçları verecek. Verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi, enflasyon baskısının sürdüğüne yönelik endişeleri artırarak Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentileri değiştirebilir. Bu durum altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir.

Buna karşılık, beklentilerin altında kalacak veriler faiz baskısının hafifleyebileceği düşüncesini destekleyerek altına yükseliş için alan açabilir. Bu nedenle piyasalar, açıklanacak verilerle birlikte doların ve faiz beklentilerinin seyrini de izleyecek.