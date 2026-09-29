Türkiye'nin yerli akıllı telefon projesinde çalışmalar hız kazanırken, ASELSAN telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler ve fiyatı ne kadar olacak? soruları gündeme geldi. ASELSAN ile Türk Telekom'un ortak çalışması kapsamında geliştirilen yeni akıllı telefonun üretim sürecine ilişkin takvim netleşmeye başladı.

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ASELSAN cep telefonunun Malatya'da üretilmesi ve cihazın ilk aşamada Android işletim sistemiyle kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor. Sonraki yıllarda ise yerli işletim sistemi ve yerli çip teknolojisine geçilmesi planlanıyor. Peki, ASELSAN telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler, fiyatı ne kadar?

ASELSAN telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler, fiyatı ne kadar? Yerli cep telefonu için geri sayım başladı

ASELSAN TELEFON NE ZAMAN ÇIKACAK?

ASELSAN ve Türk Telekom'un üzerinde çalıştığı yerli akıllı telefon için hedef tarih belli oldu. Projenin mevcut takvimine göre ilk cihazın 2027'nin ilk yarısında satışa sunulması planlanıyor.

ASELSAN telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler, fiyatı ne kadar? Yerli cep telefonu için geri sayım başladı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Çalışmaların üretim ve test aşamaları Malatya'da yürütülürken, telefonun piyasaya çıkmadan önce gerekli geliştirme süreçlerinden geçirilmesi bekleniyor. İlk modelin piyasaya sunulmasının ardından projenin farklı aşamalarla geliştirilmesi planlanıyor. Telefonun yalnızca yerli üretimle sınırlı kalmaması, ilerleyen dönemde yazılım ve işlemci tarafında da Türkiye'de geliştirilen teknolojilerin kullanılması hedefleniyor.

ASELSAN telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler, fiyatı ne kadar? Yerli cep telefonu için geri sayım başladı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ASELSAN TELEFONUN ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

ASELSAN telefonun tüm teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Projeyle ilgili yapılan açıklamalarda cihazın kamera ve pil performansına özel önem verildiği belirtildi. İlk modelin orta ve üst segment arasında konumlandırılması planlanırken telefonun kendi fiyat grubundaki cihazlarla teknik özellikler ve kullanım performansı açısından rekabet edebilmesi hedefleniyor.

Bununla birlikte ekran boyutu, çözünürlük, RAM kapasitesi, depolama seçenekleri, işlemci modeli, kamera megapiksel değerleri ve batarya kapasitesi gibi ayrıntılar henüz kamuoyuna açıklanmadı.

ASELSAN telefon ne zaman çıkacak, özellikleri neler, fiyatı ne kadar? Yerli cep telefonu için geri sayım başladı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ASELSAN TELEFONUN FİYATI NE KADAR?

ASELSAN cep telefonunun satış fiyatı henüz açıklanmadı. Projenin hedeflenen segmenti ve teknik özellikleri belli oldukça fiyat konusunda daha net bir çerçeve ortaya çıkması bekleniyor.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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