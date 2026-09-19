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ASELSAN’dan SMASH 300 hamlesi: Mini ve mikro İHA’lara karşı yapay zeka destekli savunma

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ASELSAN’dan SMASH 300 hamlesi: Mini ve mikro İHA’lara karşı yapay zeka destekli savunma
Başlık ResmiASELSAN’dan SMASH 300 hamlesi: Mini ve mikro İHA’lara karşı yapay zeka destekli savunma

ASELSAN, 18 ülkeye 560’tan fazla teslimat yaptığı SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri ailesine SMASH 300’ü ekledi. Yapay zeka desteği ve ATOM Akıllı Mühimmat entegrasyonuna sahip sistem, mini ve mikro İHA’ların yanı sıra su üstü tehditlerine karşı da görev yapacak.

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ASELSAN'ın 18 ülkeye teslimatını gerçekleştirdiği SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri Ürün Ailesi’ne güncel tehditlere karşı etkinlik sağlayacak yeni bir ürün katılıyor.

ASELSAN, silah sistemleri alanındaki tecrübesi ve sahip olduğu teknolojik kabiliyetlerle farklı platformlara caydırıcılık kazandıran uzaktan komutalı silah sistemlerine imza atıyor.

ASELSAN’dan SMASH 300 hamlesi: Mini ve mikro İHA’lara karşı yapay zeka destekli savunma
Başlık ResmiASELSAN’dan SMASH 300 hamlesi: Mini ve mikro İHA’lara karşı yapay zeka destekli savunma

GLOBALDE YÜZDE 10'LUK PAYA ULAŞTI

2006 senesinde kullanıma sunulan SMASH Uzaktan Komutalı Stabilize Deniz Silah Sistemleri Ürün Ailesi kapsamında bugüne dek 4 farklı çözüm geliştirildi. 18 farklı ülkeye 560'tan fazla teslimat gerçekleştiren ASELSAN, bu alanda global pazarda yüzde 10'luk paya ulaştı.

ASELSAN, kullanıcılardan gelen geri bildirimler, güncel ihtiyaçlar ve yeni teknolojilerle sistemin genelinde iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yaparak ortaya SMASH 300'ü çıkardı.

ASELSAN’dan SMASH 300 hamlesi: Mini ve mikro İHA’lara karşı yapay zeka destekli savunma
Başlık ResmiASELSAN’dan SMASH 300 hamlesi: Mini ve mikro İHA’lara karşı yapay zeka destekli savunma

İHA'LARA KARŞI KULLANILACAK

SMASH 300, yapay zeka desteği ve ATOM Akıllı Mühimmat Entegrasyonu ile su üstü tehditlerinin yanında mini ve mikro İHA'lara karşı etkin çözüm sunacak.

Sistemin sahip olduğu yetenekler SMASH 300 ön prototipi ile Konya Karapınar'da gerçekleştirilen atış testinde sergilendi. SMASH 300, kara ve mini dronlardan oluşan tekli ve çoklu hava hedeflerine karşı etkinliğini kanıtladı.

YENİLİKÇİ BİR ÇÖZÜM

SMASH 300'ün farklı platformların ve son kullanıcıların değişen harekat ihtiyaçlarına cevap veren güçlü ve yenilikçi bir çözüm olması hedefleniyor.

ASELSAN, proje kapsamında, parçacıklı mühimmatla farklı sistemlerde yakalanan başarıyı SMASH'a aktarıyor. Bu sayede günümüzde önemli bir tehdit oluşturan mini ve mikro İHA'lara karşı deniz platformlarına önemli bir yetenek kazandırılıyor. Namlu desteği sayesinde SMASH ile ATOM akıllı mühimmat entegrasyonu mümkün hale geliyor.

YAPAY ZEKA DESTEĞİ SUNUYOR

Yapay zeka desteği ise çoklu hedef tespit ve takibi, nesne sınıflandırma, değişken hedef boyutlarına uyumu mümkün hale getiriyor.

Yeni tasarımla elektro optik hedef tespit ve gözetleme kabiliyetleri de artırıldı. Termal kamera, TV kamera ve lazer mesafe ölçerde iyileştirmelere gidildi.

MÜHİMMAT KAPASİTESİ ARTIRILDI

SMASH 300'de mühimmat kapasitesi ailenin diğer ürünlerine kıyasla arttı.

ASELSAN, proje ile başta Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlıkları olmak üzere deniz platformlarının savunma gücünü yerli ve milli teknolojilerle daha ileriye taşımayı amaçlıyor.

BAKMADAN GEÇME
ASELSAN
EKONOMİ

ASELSAN'dan 56 milyon dolarlık yatırım hamlesi!
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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