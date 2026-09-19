Rize ve Nevşehir’de etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Rize’de Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümleri suyla kaplanırken uzun araç kuyrukları oluştu; Nevşehir Ürgüp’te ise sel sularının köprü altında sıkıştırdığı otomobildeki vatandaşlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rize’nin İyidere ve Pazar ilçelerinde yollar göle dönerken çok sayıda araç sular altında kaldı. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde ise sele kapılan bir otomobil köprü altında sıkıştı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, Trabzon’un ardından Rize’de de su baskınlarına neden oldu.

Rize’de yağıştan en fazla etkilenen ilçeler İyidere ve Pazar oldu. Dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması ve yağışın şiddetini artırmasıyla Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümleri suyla kaplandı.

Rize ve Nevşehir’de sağanak sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı, trafik durdu

KARADENİZ SAHİL YOLU GÖLE DÖNDÜ

İyidere ve Pazar ilçelerinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafik çift yönlü olarak büyük ölçüde durdu.

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ilçe merkezlerinde çok sayıda araç da sular altında kaldı. Bölgede maddi hasar meydana geldi.

Rize ve Nevşehir’de sağanak sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı, trafik durdu

İlçede etkili olan şiddetli yağışın sonrasında meydana gelen sel ve toprak kaymaları ile alakalı bilgi veren İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Herkes görevinin başında, hummalı bir şekilde çalışıyor; devlet her zaman milletinin yanında" dedi.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete

Mete, dün akşamdan bu yana tüm personeli ile beraber teyakkuz halinde olduklarını söyleyerek "Bu yağışı bekliyorduk. Gece 12.00 itibariyle yağmur başladı. Şuanda AFAD’dan aldığımız bilgilere göre metrekareye 135 kg yağış düşmüş. Gece 2’de yağış daha da şiddetini arttırdı. İlçemizin girişinde ciddi bir su birikintisi var. Derelerden gelen su ve balçık ilçe merkezini doldurdu. Şuanda 9 mahalle ve 7 köyümüzün yolu heyelan nedeniyle kapandı. Kapalı mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı. Allah nasip ederse hava kararmadan bu yollar açılmış olacak. DSİ, Karayolları ve Rize Belediyesi ekipleri ilçemizde çalışmalarını sürdürüyor. Herkes görevinin başında, hummalı bir şekilde çalışıyor; devlet her zaman milletinin yanında" ifadelerini kullandı.

ÜRGÜP’TE OTOMOBİL SEL SULARINDA SIKIŞTI

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde de şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi.

Sel suları, köprü altında bulunan bir otomobili sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan vatandaşların yardımına çevredekiler koştu.

Rize ve Nevşehir’de sağanak sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı, trafik durdu

ARKA CAMI KIRIP KURTARDILAR

Otomobilde mahsur kalanlar, aracın arka camının kırılmasıyla dışarı çıkarıldı. Vatandaşların kurtarma çabası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Her iki bölgede de yağışın ardından ekiplerin hasar ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI