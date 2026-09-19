Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Rize ve Nevşehir’de sağanak sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı, trafik durdu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Rize ve Nevşehir’de etkili olan şiddetli yağış sele yol açtı. Rize’de Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümleri suyla kaplanırken uzun araç kuyrukları oluştu; Nevşehir Ürgüp’te ise sel sularının köprü altında sıkıştırdığı otomobildeki vatandaşlar çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Rize’nin İyidere ve Pazar ilçelerinde yollar göle dönerken çok sayıda araç sular altında kaldı. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde ise sele kapılan bir otomobil köprü altında sıkıştı.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, Trabzon’un ardından Rize’de de su baskınlarına neden oldu.

Rize’de yağıştan en fazla etkilenen ilçeler İyidere ve Pazar oldu. Dağlardan gelen dere sularının denize ulaşamaması ve yağışın şiddetini artırmasıyla Karadeniz Sahil Yolu’nun bazı bölümleri suyla kaplandı.

Rize ve Nevşehir’de sağanak sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı, trafik durdu
Başlık ResmiRize ve Nevşehir’de sağanak sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı, trafik durdu

KARADENİZ SAHİL YOLU GÖLE DÖNDÜ

İyidere ve Pazar ilçelerinden geçen Karadeniz Sahil Yolu’nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafik çift yönlü olarak büyük ölçüde durdu.

Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ilçe merkezlerinde çok sayıda araç da sular altında kaldı. Bölgede maddi hasar meydana geldi.

Rize ve Nevşehir’de sağanak sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı, trafik durdu
Başlık ResmiRize ve Nevşehir’de sağanak sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı, trafik durdu

İlçede etkili olan şiddetli yağışın sonrasında meydana gelen sel ve toprak kaymaları ile alakalı bilgi veren İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, "Herkes görevinin başında, hummalı bir şekilde çalışıyor; devlet her zaman milletinin yanında" dedi.

İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete
Başlık Resmiİyidere Belediye Başkanı Saffet Mete

Mete, dün akşamdan bu yana tüm personeli ile beraber teyakkuz halinde olduklarını söyleyerek "Bu yağışı bekliyorduk. Gece 12.00 itibariyle yağmur başladı. Şuanda AFAD’dan aldığımız bilgilere göre metrekareye 135 kg yağış düşmüş. Gece 2’de yağış daha da şiddetini arttırdı. İlçemizin girişinde ciddi bir su birikintisi var. Derelerden gelen su ve balçık ilçe merkezini doldurdu. Şuanda 9 mahalle ve 7 köyümüzün yolu heyelan nedeniyle kapandı. Kapalı mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlatıldı. Allah nasip ederse hava kararmadan bu yollar açılmış olacak. DSİ, Karayolları ve Rize Belediyesi ekipleri ilçemizde çalışmalarını sürdürüyor. Herkes görevinin başında, hummalı bir şekilde çalışıyor; devlet her zaman milletinin yanında" ifadelerini kullandı.

ÜRGÜP’TE OTOMOBİL SEL SULARINDA SIKIŞTI

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde de şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi.

Sel suları, köprü altında bulunan bir otomobili sıkıştırdı. Araçta mahsur kalan vatandaşların yardımına çevredekiler koştu.

Rize ve Nevşehir’de sağanak sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı, trafik durdu
Başlık ResmiRize ve Nevşehir’de sağanak sele neden oldu: Araçlar sular altında kaldı, trafik durdu

ARKA CAMI KIRIP KURTARDILAR

Otomobilde mahsur kalanlar, aracın arka camının kırılmasıyla dışarı çıkarıldı. Vatandaşların kurtarma çabası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Her iki bölgede de yağışın ardından ekiplerin hasar ve güvenlik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

BAKMADAN GEÇME
250 bin TL cezayı yedi! Bir de tavsiyesi var: Kaçmayın
GÜNDEM

250 bin TL cezayı yedi! Bir de tavsiyesi var: Kaçmayın
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
2 EV HAPSİ, 2 TUTUKLAMA
2 EV HAPSİ, 2 TUTUKLAMA
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme!
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
KİRAYI, MAZOTA BAĞLADILAR!
Fiyat artışında yeni bahane: Akaryakıt
İSTANBUL'A DEV PROJE!
İSTANBUL'A DEV PROJE!
Halk GYO, Vakıf GYO ve Ziraat GYO ortak oldu
ARTIK ABD'NİN KONTROLÜNDE
ARTIK ABD'NİN KONTROLÜNDE
Anlaşma tamam! Trump tüm dünyaya duyurdu
MOTOSİKLETE ÇEKİDÜZEN
MOTOSİKLETE ÇEKİDÜZEN
Çift teker kazalarında kuryeler lider!
'FLAŞ İSİMLERİNDEN BİRİ OLUR'
'FLAŞ İSİMLERİNDEN BİRİ OLUR'
ÖZEL | İlhan Fakılı’nın eski hocaları konuştu
2026 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
2026 ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇLAR
Engelli araç alım şartları ve güncel fiyatlar
'BU İŞE HİÇ BULAŞMADIM'
'BU İŞE HİÇ BULAŞMADIM'
Icardi'ye hemen "hayır" dedi, nedenini açıkladı
SELDE KORKU DOLU ANLAR
SELDE KORKU DOLU ANLAR
Köprü altında sıkışan araçtan güçlükle kurtuldular
SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ
SAVUNMALARI PES DEDİRTTİ
Fuhuş operasyonunda 210 milyon liralık para trafiği!
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
'HEDEFLERİNİ GENİŞLETİYOR'
İsviçre'nin yeni güvenlik stratejisinde Türkiye detayı!
EZBER BOZAN İSTATİSTİK
EZBER BOZAN İSTATİSTİK
Premier Lig'de Erling Haaland rüzgarı
SGK BORÇLULARINI BEKLEYEN RİSK
SGK BORÇLULARINI BEKLEYEN RİSK
Son 3 ayda amansız takip başlayacak
HİÇBİR SEÇİMİ KAZANAMADI
HİÇBİR SEÇİMİ KAZANAMADI
64 yaşında hayatını kaybetti
YILLAR GEÇTİ SIRLAR ÇÖZÜLEMEDİ
YILLAR GEÇTİ SIRLAR ÇÖZÜLEMEDİ
Diziler üstünden verilen mesajlar ve gerçekler
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
G.Saray liderliği, Trabzonspor yarışa tutunmayı istiyor
İSRAİL’E ‘BATI DUVARI’
İSRAİL’E ‘BATI DUVARI’
Diplomatik kuşatma genişliyor!
NAKLE KADAR GÖTÜRÜYOR!
NAKLE KADAR GÖTÜRÜYOR!
Sessiz başlıyor, nefesi tüketiyor
DÜĞÜN GÜNÜ CAN VERDİ
DÜĞÜN GÜNÜ CAN VERDİ
Birsen gelinlik giyecekti, tabuta konuldu
SAMANDIRA OPERASYONU
SAMANDIRA OPERASYONU
Fenerbahçe'yi ayağa kaldıracak plan
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Osmaniye'de bir baba tartıştığı oğlunu tahra ile öldürdü
Osmaniye'de bir baba tartıştığı oğlunu tahra ile öldürdü
Kaydet
F-35 programında büyük kriz! Gizli parçalar yanlışlıkla Hong Kong'a gitti
F-35 programında büyük kriz!
Kaydet
Halk GYO, Vakıf GYO ve Ziraat GYO’dan Kartal’da dev ortaklık! Yeni proje için imzalar atıldı
Halk GYO, Vakıf GYO ve Ziraat GYO’dan Kartal’da dev ortaklık! Yeni proje için imzalar atıldı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.