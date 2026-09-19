Amasya’nın Suluova ilçesinde 100 yıldır ekilen coğrafi işaretli soğanın hasadına başlandı. Kış boyunca muhafaza edilen bu soğan türünün kilosu tarlada 15 TL’den alıcı buluyor.

Amasya’nın Suluova ilçesinde coğrafi işaret tescilli kışlık Suluova soğanının hasadına başlandı. İlçede bu yıl 4 bin 200 dekar arazide ekilen soğandan 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Erken saatlerden itibaren tarlaların yolunu tutan çiftçiler gün boyunca söktükleri soğanları ayrıştırılan makineleri kullanarak çuvallanmasını sağlıyor.

100 yıllık hasat başladı! Tarlada kilosu 15 TL

"SOĞAN HAYATIN TADI"

Kesildiğinde gözleri yaşartan soğanın kendileri için hayatın tadı anlamı taşıdığını belirten tarım işçisi Fatma Börek, "Soğan bizim için hayatın tadı gibidir. Tuzun yanında eş kardeşi gibi bir şeydir. Hasadı çok zahmetlidir" dedi.

100 yıllık hasat başladı! Tarlada kilosu 15 TL

TARLADA KİLOSU 15 TL

40 yıldır soğan üretip satan Kapancı köyünden Yusuf Tozlu ise, "Kışlık soğanlar depolanır. Yaklaşık 6 ay muhafaza edilebilir. Tarlada kilosu 15 TL’den alıcı buluyor" diye konuştu.

100 yıllık hasat başladı! Tarlada kilosu 15 TL

"SOĞAN SULUOVA TOPRAKLARINDA 100 YILDIR EKİLİYOR"

Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun, "Soğan Suluova topraklarında 100 yıldır ekiliyor. Bölgede coğrafi işaret tescilli tek soğan türü Suluova soğanıdır. Bu yıl 4 bin 200 dekar arazide ekilen soğandan 15 bin ton civarında rekolte bekleniyor" şeklinde konuştu.

Soğan tarlasındaki hasada katılıp işçilere yardım eden Uzun, ilçede azalan soğan ekiminin yeniden artırılıp ekonomiye daha fazla katkıda bulunulmasına yönelik çalışmalar yapılacağını söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI