Kayseri'de ygulama yapan polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucunda yakalandı. Yapılan kontrollerde 1.20 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 250 bin TL idari para cezası yazıldı. Kaçtığı için pişman olduğunu söyleyen sürücü, "Ne olursa olsun durun ve derdinizi anlatın, kaçmayın" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi üzerinde uygulama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, B.K. (27) yönetimindeki otomobile ‘dur' ihtarında bulundu. İhtara riayet etmeyerek kaçan B.K., ekipler tarafından cadde üzerinde yakalandı.

250 bin TL cezayı yedi! Bir de tavsiyesi var: Kaçmayın

250 BİN TL CEZA KESİLDİ

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan kontrollerde, B.K.'nin 1.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. B.K.'ye ‘alkollü araç kullanmak' ve ‘dur ihtarına uymamak' suçlarında toplam 250 bin TL idari para cezası yazıldı.

250 bin TL cezayı yedi! Bir de tavsiyesi var: Kaçmayın

Alkollü sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. 1.00 promil alkol sınırının üzerinde olan B.K. hakkında ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

250 bin TL cezayı yedi! Bir de tavsiyesi var: Kaçmayın

"KAÇMAYIN" DİYE TAVSİYE VERDİ

Öte yandan, ‘dur' ihtarına uymayarak, kaçan B.K. pişman olduğunu söyleyerek, "Polis ekiplerinin ‘dur' ihtarına uymadım. Dursam daha iyiydi. Alkollü olduğum için kaçtım. Alkollü olan arkadaşlara da tavsiyemdir, kaçmayın. Ne olursa olsun durun. Yanlış anlaşılmamak için durmanız gerekiyor. Ben durmadım. Ceza yedim, aracım otoparka çekildi. Siz de kurallara uyun ve derdinizi anlatın" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI