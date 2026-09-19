MEB’den yeni ekosistem! Tüm öğrenciler GençTek ile bilişecek

MEB, bilişim alanına ilgi duyan öğrencilerin çevrim içi bir araya gelebileceği GençTek’i geliştirdi. Türkiye’deki tüm öğrencileri buluşturacak GençTek’te öğrenciler oyun tasarımı, siber güvenlik, yapay zekâ ve robotik gibi alanlarda gruplarla bilgi-görgü paylaşımı yapabilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı, bilişim alanına ilgi duyan öğrencilerin yalnızca teknoloji kullanan değil, tasarlayan, üreten ve geliştiren bireyler olarak yetişmesi maksadıyla “Akran Öğrenme Modeli ve Genç Bilişim Ekosistemi GençTek” projesini hazırladı. Modelin merkezinde akran öğrenmesi yer alacak. Bilişim alanında farklı konularda kendisini geliştiren öğrenciler, öğrendiklerini diğer öğrencilerle paylaşacak. Öğrenciler yalnızca kendi okullarındaki arkadaşlarıyla değil, Türkiye’nin farklı illerindeki akranlarıyla da bir araya gelecek.

Oyun tasarımı, siber güvenlik, yapay zekâ ve robotik gibi alanlarda çalışma grupları oluşturulacak. Model kapsamında öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanmasına yönelik yardımlaşma grupları da kurulacak. MEB Robot, TEKNOFEST, TÜBİTAK ve EğitiJAM gibi süreçlerde öğrencilere destek verilmesi de planlanıyor.

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DİJİTAL KARİYER PORTFOLYOSU

GençTek’in en dikkat çekici yeniliklerinden biri de dijital platform olacak. Öğrenciler sistem üzerinden bilişim öz geçmişi ve dijital portfolyo oluşturabilecek. Öğrencilerin geliştirdiği yazılım, oyun ve teknolojik çözümler ise “GençTek Vitrin” adı verilen dijital sergi alanında ekosistemin ve sektör temsilcilerinin erişimine sunulacak. Aktif katılım ve üretim süreçleri, rozet ve seviye sistemiyle desteklenecek. Öğrencilerin teknoloji sektörünü yakından tanıması için “Genç Gölge” modeli uygulanacak. Bu modelle öğrenciler profesyonellerin günlük iş hayatına eşlik ederek mesleklerin nasıl yürütüldüğünü gözlemleyebilecek ve farklı kariyer seçeneklerini yakından tanıyabilecek.

Sektör temsilcileri deneyim paylaşımı, mentörlük, proje ve organizasyon desteği verecek. Mezun öğrencilerin akranlarına mentörlük yapabilmesi planlanıyor. Yeterli yetkinliğe ulaşan öğrenciler de mentörlük yapmak için başvurabilecek. Kız öğrencilerin teknoloji alanında daha güçlü yer almalarını desteklemek amacıyla GençX çalışma grubu da bulunacak. Bu kapsamda, kız öğrencilerin farklı teknoloji alanlarında bir araya gelmesi, ortak projeler geliştirmesi, atölye ve teknik çalışmalara katılması ve sektördeki kadın rol modellerle buluşması öngörülüyor.