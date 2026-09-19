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Ekonomi

Elektrik kesintileri uygulamadan görülecek! Sayaçlar cebe girdi

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Elektrik kesintileri uygulamadan görülecek! Sayaçlar cebe girdi
Başlık ResmiElektrik kesintileri uygulamadan görülecek! Sayaçlar cebe girdi

Türkiye’nin elektrik altyapısını dijitalleştirecek Millî Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) pilot uygulaması 23 şehri kapsayan 6 elektrik dağıtım bölgesinde devreye alındı. 12,4 milyon tüketiciyi kapsayan sistemle vatandaşlar elektrik tüketimini saatlikten yıllığa kadar takip edebilecek, olağan dışı kullanımlarda uyarı alabilecek ve kesinti bilgilerine mobil uygulamadan ulaşabilecek.

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Cemal Emre Kurt
CEMAL EMRE KURT

Türkiye’nin elektrik altyapısı Millî Akıllı Sayaç Sistemi (MASS) ile vatandaşın cebine taşındı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) düzenleyici çerçevesini oluşturduğu ve Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi (EPİAŞ) tarafından işletilen MASS mobil uygulaması Aras, Meram, Akdeniz, KCETAŞ, Fırat ve GDZ elektrik dağıtım bölgelerinde pilot olarak devreye alındı. 23 şehri içine alan bu altı dağıtım bölgesinde 12,4 milyon elektrik tüketicisi bulunuyor. Böylece pilot uygulama, Türkiye’deki yaklaşık 51,9 milyon elektrik tüketicisinin yüzde 24’üne yakınını kapsayan bir alanda hayata geçirilmiş oldu.

Mobil uygulama ile kullanıcılar, sayaçlarının teknik imkânları ölçüsünde elektrik tüketim veya üretim bilgilerini saatlik, günlük, aylık ve yıllık olarak görüntüleyebilecek. Geçmiş dönem verileri karşılaştırılabilecek, günlük, aylık ortalama tüketimler takip edilebilecek ve elektriğin günün hangi zaman dilimlerinde daha yoğun kullanıldığı görülebilecek. Sistem aynı zamanda tüketimdeki olağan dışı hareketleri vatandaşın daha erken fark etmesini sağlayacak. Kullanıcılar belirledikleri sınırların üzerindeki veya beklenmedik tüketimler için uyarı alabilecek. Tüketim değerleri aynı bölgedeki benzer kullanıcıların ortalamalarıyla karşılaştırılabilecek. Planlı veya plansız elektrik kesintilerine ilişkin bilgiler de uygulama üzerinden takip edilebilecek.

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MASS ile elektrik sayaçlarının yalnızca tüketim miktarının belirlendiği bir cihaz olmaktan çıkarak enerji yönetiminin parçası hâline gelmesi hedefleniyor. Akıllı sayaçların yaygınlaşmasıyla tüketim verilerinin daha ayrıntılı ve zamanında izlenebileceği, ölçüm ve veri yönetimi altyapısının güçleneceğinin altı çiziliyor. Dağıtım şebekeleri gelecekte yalnızca elektriği taşıyan fiziksel altyapı değil, piyasanın ihtiyaç duyduğu veri akışının da önemli bir bileşeni hâline gelecek. Akıllı sayaç ve uzaktan izleme sistemleri dağıtım şirketlerine de önemli imkânlar sağlayacak. Tüketim ve sayaç verilerinin daha etkin takibiyle kayıp-kaçağın kaynağı daha hızlı tespit edilebilecek ve saha müdahaleleri daha hedefli hâle getirilebilecek.

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MASS’ın ilerleyen aşamalarında oluşturulan ortak haberleşme altyapısının elektrikle sınırlı kalmayarak su ve doğalgaz sayaçlarının dijital olarak okunmasında da kullanılabilmesi üzerinde duruluyor. Böylece farklı altyapılardaki tüketim bilgilerinin ortak dijital sistemler üzerinden takip edilmesinin
önü açılabilecek.

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