ÖZEL│Jürgen Klopp’un kadrosunu Almanlar değerlendirdi: Nübel hak eti, Sane dönemi bitti

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları maçlar öncesi 44 kişilik aday kadroyu açıkladı. Beşiktaş’ın 29 yaşındaki kalecisi Alexander Nübel, listede kendine yer bulurken; Galatasaray’ın yıldızı Leroy Sane ise davet almadı. Alman gazeteciler, tecrübeli teknik adamın kararıyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Nübel’in kadroda olmasına hak veren meslektaşlarımız, Sane için milli takım döneminin bittiğini savundu.

UEFA Uluslar Ligi’nde Sırbistan, Yunanistan ve Hollanda ile karşılaşacak Almanya’da teknik direktör Jürgen Klopp, aday kadroyu açıkladı. Beşiktaş'a geldiği günden beri etkileyici performansıyla dikkat çeken kaleci Alexander Nübel, listede yer aldı. Galatasaray'da son haftaların formsuz ismi Leroy Sane ise aday kadroya dahil edilmedi. Alman muhabirler, Klopp’un kararı ve her iki Süper Lig oyuncusunun performansıyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

KOCH (ABENDZEITUNG MUNCHEN): NEUER’DEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİ

Abendzeitung München muhabiri Koch, siyah-beyazlıların başarılı file bekçisi Alexander Nübel’in teknik özelliklerinden bahsederek, “Bence, Nübel top ayağındayken oldukça başarılı. Muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi ‘oyun kurucu’ kaleci olan Manuel Neuer ile birkaç yıl antrenman yaptı ve bu açıdan ondan çok şey öğrendi. Nübel'in en büyük özelliği ise refleksleri. Bazen yakın mesafeden gelen şutlarda bile harika kurtarışlar yapıyor. Önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde oynama ve milli takımda ikinci veya üçüncü seçenek olma potansiyeline sahip.” dedi.

Alexander Nübel, Beşiktaş performansıyla alkış alıyor.

“MİLLİ TAKIMI HAK EDİYOR”

Nübel’in aday kadroya davet edilmesini değerlendiren meslektaşımız, “Jürgen Klopp, mantıklı bir karar verdi. Nübel, çok deneyimli bir oyuncu. Stuttgart’ta harika bir performans sergiledi. Uluslararası düzeyde yüksek seviyede oynayabileceğini ve şampiyonluklar kazanabileceğini gösterdi. Ayrıca iyi karakterli, hoş bir insan. Bu yüzden milli takımdaki yerini hak ediyor.” diye konuştu.

“GERİ DÖNMESİ ÇOK ZOR”

Kadroya davet edilmeyen Leroy Sane’nin ise son dönemdeki performansını eleştiren Alman gazeteci, “Sane, FC Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’nda yaşadığı sorunun aynısını şu anda yaşıyor. O, çok büyük ve yetenekli bir oyuncu olmasına rağmen performansında istikrar sağlayamıyor. Dolayısıyla Klopp'un onu kadroya dahil etmemesi doğruydu. Geçmişte pek çok fırsat yakaladı ancak hiçbirini değerlendiremedi. Galatasaray'daki yerini geri kazanması ve milli takıma dönmesi onun için çok zor olacak. Almanya'nın hücum hattında Gruda, Karl, Musiala, Wirtz ve Adeyemi gibi çok yetenekli genç oyuncular var. Bu yüzden Sane'nin geri döneceğini sanmıyorum.” tespitinde bulundu.

Leroy Sane, Galatasaray'da beklentileri karşılayamıypor.

BUHL (T-ONLINE): NEUER’İN HALEFİ OLARAK GÖRÜLDÜ

T-Online muhabiri Julian Buhl ise Nübel’in çıkışa geçtiği dönemlere vurgu yaparak, “O, topla iyi ve teknik becerilere sahip olan sağlam bir kalecidir. Bunu, takım adına önemli bir rol üstlendiği VfB Stuttgart'ta son birkaç yıldır bir numaralı isim olarak ortaya koydu. Almanya'da, sahip olduğu yetenekler sayesinde hem Bayern Münih'te hem de milli takımda uzun süre Manuel Neuer'in potansiyel halefi olarak görüldü.” dedi.

“SANE’NİN DÖNEMİ SONA ERDİ”

Klopp’un karar verdiği oyunculardan Leroy Sane’nin son yıllarda devam eden istikrarsız oyununun milli takım kapılarının kapanmasına kadar gidebileceğini söyleyen Buhl, “Sane, geçen sene Bayern Münih'ten ayrılmasıyla zaten başlamış olan olumsuz bir eğilimi sürdürüyor. O, hayal kırıklığı oluşturan bir Dünya Kupası geçirdi ve beklentilerin yine çok uzağında kaldı. Klopp da kadro açıklama toplantısında, Sane'nin henüz mevcut sezona ‘ısınamadığına’ dikkat çekti. Klopp, performans konusuna büyük önem veriyor. Sane, eğer formunu hızla yeniden yakalayamaz ve Galatasaray'da gerçekten üst düzey performanslar sergileyemezse ne Klopp'un yönetiminde ne de daha genel bir ifadeyle Almanya Milli Takımı’nda bir geleceği olacaktır. Artık Lennart Karl veya Said El Mala gibi onu Almanya kadrosunun dışına iten çok sayıda genç oyuncu var. Sane'nin Almanya Milli Takımı’ndaki dönemi sona erdi.” şeklinde konuştu.

Jürgen Klopp

SCHIMAK (TZ MUENCHEN-MERKUR.DE): MODERN BİR KALECİ

Konuyla ilgili son olarak konuşan TZ Muenchen ve Merkur.De muhabiri Florian Schimak, “Nübel, sağlam bir isim. Çizgi üzerinde başarılı, top ayaklarına geldiğinde gayet iyi ve kesinlikle oyun kurulumuna dahil olmayı seven modern bir kaleci. Nübel’in milli takıma aday gösterilmesi kesinlikle mantıklı. Son birkaç yıldır VfB Stuttgart formasıyla son derece istikrarlı bir grafik çizdi ve sürekli olarak güçlü performanslar sergiledi. Ve şimdi Beşiktaş'ta da anında bir etki oluşturdu. Nübel, güvenilir bir kaleci; ondan ne alacağınızı az çok bilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK İSTİKRARI YAKALAYAMADI”

Jürgen Klopp’un şans vermediği Sane’ye değinen Alman gazeteci, “Sane, Almanya'da da bitmek bilmeyen bir konu. Herkes onun neler yapabileceğini biliyor; sorun şu ki bunu çok nadiren gösteriyor. Bu, tüm kariyerinin hikâyesi oldu. Manchester City'de bile o inanılmaz yetenek parıltılarını sergiliyordu ancak bir türlü gerçek bir istikrar yakalayamadı. Bayern Münih'te de durum büyük ölçüde aynıydı. Bir noktada şunu söylemek gerekiyor: Sane, her zaman büyük vaatler sunan ancak potansiyelinin tamamını hiçbir zaman tam anlamıyla ortaya koyamayan o oyunculardan biri olup çıkabilir. Ve bu gerçekten yazık olur.” şeklinde konuştu.

“SANE GERİDE KALDI”

Sane için milli takım sürecinin artık zora girdiğine dikkat çeken meslektaşımız, son olarak şöyle konuştu:

“Futbolda neyin ne olacağını bilemeyiz ancak şu anda Sane’nin Jürgen Klopp yönetimindeki Almanya Milli Takımı’nda önemli bir rol üstleneceğini sanmıyorum. O, zaten 30 yaşında ve Almanya’nın kanatlarda çok fazla kaliteli oyuncusu var. Yeni nesil şimdiden kapıyı çalıyor: Lennart Karl, Karim Adeyemi, Said El Mala, Kevin Schade ve Brajan Gruda. Bu isimlerden bazıları tartışmaya açık olsa da birçoğu Sane'yi şimdiden geride bıraktı. Dolayısıyla kayda değer bir değişiklik olmadığı sürece milli takımda önemli bir figür olduğu dönem sona ermek üzere.”