Bursa’da internet üzerinden evlilik vaadi ve eskort ilanlarıyla vatandaşları dolandırdığı, ardından mağdurları tehdit ederek daha fazla para aldığı belirlenen çeteye operasyon yapıldı. 10 kişi tutuklanırken bazı şüphelilerin sanal alemde kendilerini kadın olarak tanıttıkları da ortaya çıktı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları değerlendirilen şüpheliler takibe alındı.

VATANDAŞLARI KANDIRIP TEHDİT ETMİŞLER

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, "evlilik vaadi" ve "eskort" yöntemiyle vatandaşlarla iletişime geçerek para aldıkları, sonrasında ise mağdurları tehdit ederek daha fazla maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları tespit edildi.

Kendilerini kadın olarak tanıtmışlar! Evlilik ve eskort ilanlarıyla vatandaşı dolandıran 10 kişi tutuklandı

EVLERİNDE BASILDILAR

Ekiplerin çalışmasının ardından şüphelilerin adresleri belirlendi. Savcılık talimatıyla tarihinde şüphelilere ait ikametlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Kendilerini kadın olarak tanıtmışlar! Evlilik ve eskort ilanlarıyla vatandaşı dolandıran 10 kişi tutuklandı

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında adli işlem yapılan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Mahkemece 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, vatandaşları mağdur eden dolandırıcılık örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI