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Spor

TFF yayın ihalesinin tarihini duyurdu

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TFF yayın ihalesinin tarihini duyurdu
Başlık ResmiTFF yayın ihalesinin tarihini duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve kulüp başkanları, 2026-2027 sezonu ve devam eden sezonlar için Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin düzenlenecek ihale kapsamında Riva'da bir araya geldi.

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TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Birliği Vakfı ve Trabzonspor A.Ş. Başkanı Ertuğrul Doğan, 1. Lig Futbol Kulüpleri Derneği ve İstanbulspor A.Ş. Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Beşiktaş A.Ş. Başkanı Serdal Adalı, Galatasaray A.Ş. Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Başakşehir FK Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe A.Ş. Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Galatasaray A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı Çilingir, TFF Genel Skreteri Abdullah Ayaz, TFF Genel Sekreter Yardımcıları Özcan Şepik ile Av. Erkan Kıraç da yer aldı.

Yayın ihalesi toplantısından
Başlık ResmiYayın ihalesi toplantısından

YAYIN İHALESİ 13 OCAK'TA

Türk futbolunun dünya çapında tanınırlığını artırarak kulüplerimize daha fazla gelir sağlayacak satış, pazarlama stratejileri ve iş birliklerinin ele alındığı toplantıda yeni ihale dönemiyle ilgili bir yol haritası oluşturularak futbolda önde gelen ülkelerin sağladığı yayın gelirleri karşılaştırılmalı olarak değerlendirildi. Öte yandan, toplantıda 13 Ocak 2027 Çarşamba ihale günü olarak belirlenmiş olup, ihale kapsamında yayın ihalesi kurulu olarak 15 günlük periyotlarla toplantı yapılmasına karar verildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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