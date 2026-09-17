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Dün Afganistan, bugün Pakistan! MİT Başkanı Kalın'dan diplomatik çıkarma

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Dün Afganistan, bugün Pakistan! MİT Başkanı Kalın'dan diplomatik çıkarma
Başlık ResmiDün Afganistan, bugün Pakistan! MİT Başkanı Kalından diplomatik çıkarma

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan ziyareti sonrası geçtiği İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve üst düzey askerî yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye-Pakistan güvenlik iş birliği, terörle mücadele ve Orta Doğu'da tırmanan bölgesel riskler ele alındı. Temaslarda, Afganistan-Pakistan ve Yemen-Suudi Arabistan hatlarındaki gerilimlerin diyalogla çözülmesi ve diplomasi kanallarının açık tutulması vurgulandı.

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Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Afganistan ziyaretinin ardından Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ziyaret gerçekleştirdi.

ŞAHBAZ ŞERİF TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

​MİT Başkanı Kalın, burada Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ve Pakistan İstihbarat Servisi (ISI) Başkanı Asım Malik ile bir araya gelirken, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından da kabul edildi.

Görüşmelerde, Türkiye ile Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin mevcut durumu ve ileriye yönelik iş birliği imkanlarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

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ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ MASADAYDI

ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın ardından Orta Doğu’da ortaya çıkan güvenlik dengeleri ve artan bölgesel gerilim ile savaşın bölge ülkeleri üzerindeki siyasi, güvenlik ve ekonomik yansımalarının değerlendirildiği görüşmelerde, çatışmaların farklı ülkelere ve bölgelere sirayet etme riskine ilişkin gelişmeler de masaya yatırıldı.

Bu kapsamda, son dönemde Yemen ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilim ve olayların bölgesel istikrar açısından oluşturduğu riskler de görüşmelerde ele alınan başlıklar arasında yer aldı.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI VURGUSU

Görüşmelerde, bölgesel istikrarın yeniden tesis edilmesi bağlamında, taraflar arasında uzlaşı zemini oluşturan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı öneme dikkat çekildi, Türkiye ve Pakistan'ın gerilimin düşürülmesi ve diplomatik çözüm kanallarının açık tutulmasına yönelik rolüne de işaret edildi.

Türkiye’nin Afganistan ile Pakistan arasındaki gerilimin geçmiş dönemde olduğu gibi diyalog yoluyla çözülmesi için her türlü çabayı göstermeye devam edeceği vurgulandı.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-Pakistan arasında güvenlik ve istihbarat alanlarında yüksek düzeyli mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı, Türkiye’nin, Pakistan’ın terörle mücadelede yanında olduğu ve kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteğini sürdüreceğinin altı çizildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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