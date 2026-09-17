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Ekonomi

TCMB'den net mesaj: Sıkı para politikası duruşu devam edecek

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TCMB'den net mesaj: Sıkı para politikası duruşu devam edecek
Başlık ResmiTCMBden net mesaj! Sıkı para politikası duruşu devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini sabit tuttuğu Eylül toplantısına ilişkin toplantı özetini yayımladı. Yayımlanan özette, sıkı para politikası duruşunu koruyacağını aktaran Merkez Bankası, enerji fiyatlarındaki enflasyon görünümüne de dikkat çekti.

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TCMB'nin 10 Eylül PPK Toplantı Özeti yayımlandı. Yayımlanan özette jeopolitik gelişmeler nedeniyle yüksek ve dalgalı seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu belirtirken, TCMB fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceklerini aktardı.

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GSYH ARTTI

Özette, TCMB Gayri Safi Yurt İçi Hâsıla'nın (GSYH), 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık ve çeyreklik bazda arttığını ifade etti. Sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1,1 oranlarında artış kaydedildiği aktarıldı. Üretim yönünden değerlendirildiğinde, ikinci çeyrekte yıllık büyümeye inşaat dışındaki bütün kalemler pozitif katkı verirken büyümenin temel belirleyicisi hizmetler sektörü olduğu ifade edildi.

İSTİHDAM 32,4 MİLYON KİŞİ

Özette istihdam verilerine de değinildi. Temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış istihdam 32,4 milyon kişi seviyesinde gerçekleşmiş ve bir önceki çeyrek ortalamasına kıyasla bir miktar gerilemiştir. Bu dönemde, işgücüne katılım oranı çeyreklik olarak 0,2 puan düşmüştür. İstihdamdaki gerilemenin daha yüksek olmasının etkisiyle işsizlik oranı çeyreklik olarak 0,1 puan artmış ve yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleştiği ifade edildi.

TCMBden net mesaj! Sıkı para politikası duruşu devam edecek
Başlık ResmiTCMBden net mesaj! Sıkı para politikası duruşu devam edecek

Tüketici fiyatlarına da değinen TCMB, ''Tüketici fiyatları ağustos ayında yüzde 1,84 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,24 puan gerileyerek yüzde 31,51 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, tüketici enflasyonu üzerinde jeopolitik gelişmelere bağlı olarak artan enerji fiyatları ve bunun ulaştırma hizmetlerine olan yansımaları ile eğitim ve haberleşme hizmetleri öne çıkmıştır.'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

TCMB özetinde küresel gerilimlerle şekillenen akaryakıt piyasasını da değerlendirdi. Kurul Ağustos ayında, enerji fiyatlarında gözlenen yüzde 5,46 oranındaki yüksek aylık artışta uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle yükselen akaryakıt fiyatlarını belirleyici olduğunu aktardı. Motorin fiyatları üzerinde rafineri marjlarındaki yükselişin yansımaları da hissedildiğini söyleyen TCMB, Ağustos ayında hizmet grubu aylık enflasyonu, başta eğitim olmak üzere, haberleşme ve ulaştırma hizmetleri öncülüğünde yüksek seyrini koruduğunu ifade etmiştir.

TCMBden net mesaj! Sıkı para politikası duruşu devam edecek
Başlık ResmiTCMBden net mesaj! Sıkı para politikası duruşu devam edecek

PETROL VE ALTIN

Yayımlanan özette, petrol ve altın hakkında da önemli detaylar verilmiştir. Haziran ayında gerileyen Brent ham petrol fiyatları, temmuz ayında tekrar artan jeopolitik gerilimle birlikte ağustos ayında 91 ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş, eylül ayının ilk on günü itibarıyla ise ortalama 103 ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Benzer şekilde, TTF doğal gaz fiyatları da yükselmeye devam etmektedir. Altın fiyatları, ağustos ayında gözlenen artış sonrasında, eylül ayının ilk on günü itibarıyla görece yatay bir görünüm sergilemiştir. Jeopolitik gelişmelere ilişkin belirsizlikler başta enerji olmak üzere emtia fiyatlarını artırarak ve hammadde akışında kesintilere neden olarak küresel ölçekte enflasyonist baskı oluşturmaktadır.

TCMBden net mesaj! Sıkı para politikası duruşu devam edecek
Başlık ResmiTCMBden net mesaj! Sıkı para politikası duruşu devam edecek

SIKI PARA POLİTKA DURUŞU DEVAM EDECEK

TCMB fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceğini aktarırken, kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceğini bildirdi.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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