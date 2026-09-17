Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
3. Sayfa

Anne yine ifade değiştirdi! 7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Anne yine ifade değiştirdi! 7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında
Başlık ResmiAnne yine ifade değiştirdi! 7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında

Sivas'ta 7 gündür aranan 11 aylık bebekle ilgili soruşturmada anne baba dahil 5 kişi tutuklandı. Daha önce bebeğinin kocası tarafından öldürüldüğünü iddia eden anne bu kez de bebeği borç karşılığı sattıklarını söyledi. Bunun üzerine bebeği aldığı ileri sürülen M.K., Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 8 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu.

ANNEDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlatmıştı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçır olabileceğini ileri sürmüştü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E.B. (27), bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etmiş, ardından ifade değiştirerek eşinin bebeği öldürdüğü iddiasında bulunmuştu.

Anne yine ifade değiştirdi! 7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında
Başlık ResmiAnne yine ifade değiştirdi! 7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Geçtiğimiz gece bebeğin babası dahil 5 kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen anne, bu kez de bebeğin borca karşılık canlı olarak verildiğini ileri sürdü.

ÖNERİLEN HABERLER
Türkiye kayıp Büşra
GÜNDEM

Türkiye kayıp Büşra'nın akıbetini merak ediyor! Anne ve babası tutuklandı

İddia üzerine bebeği aldığı ileri sürülen M.K., Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gözaltına alınarak sorgulanmak üzeri Divriği'ye gönderildi.

Anne yine ifade değiştirdi! 7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında
Başlık ResmiAnne yine ifade değiştirdi! 7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
'GAYRİASKERİ STATÜSÜNE AYKIRI'
MSB'den Yunanistan'a 'Meis Adası' tepkisi
TEMERRÜT PANİĞİ!
TEMERRÜT PANİĞİ!
Piyasalardaki hareketliliğin nedeni belli oldu
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
ANNE YİNE İFADE DEĞİŞTİRDİ
7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında
65 YIL SONRA NAKİL KARARI
65 YIL SONRA NAKİL KARARI
İsmail Namık Gedik, Menderes’in yanına defnedilecek
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
SPK'DAN KRİTİK HAMLE!
7 şirketin fonları kapatıldı
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
KAP AÇIKLAMASI GELDİ!
Katılımevim ve Birevim için yeni talip
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
SAPKINLIĞA YÖNELTİYORLAR!
Bir sembolden milyarlık pazar çıkardılar
SANE LİSTEDE YOK
SANE LİSTEDE YOK
Beşiktaş'ın yıldızına Klopp'tan beklenen müjde geldi
15 YILLIK SIR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
15 YILLIK SIR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
Esad’ın zulmünden saklamak için duvar örmüştü!
İLK 11 ŞEKİLLENDİ
İLK 11 ŞEKİLLENDİ
Galatasaray'ın Trabzonspor maçı planı ortaya çıktı
'ADAM GİBİ ADAM'
'ADAM GİBİ ADAM'
Yıldırım'dan Trabzon’un yeni hocasına övgü yağmuru
ALTINDAN KAÇAN KAÇANA!
ALTINDAN KAÇAN KAÇANA!
Kasım 2021 sonrası en sert düşüş
ANNE VE BABASI TUTUKLANDI
ANNE VE BABASI TUTUKLANDI
Türkiye kayıp Büşra'nın akıbetini merak ediyor!
OKAN HOCA'YI DA ŞAŞIRTAN YILDIZ
OKAN HOCA'YI DA ŞAŞIRTAN YILDIZ
G.Saray'dan 7 ayda gitti: 7 ülke, 11 takım gezdi
EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR!
EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR!
Tur iptal edildi, cebinden fazladan 34 bin TL çıktı
"TİCARETİ DURDURURUM"
AB'nin Kanada planı Trump'ı çıldırttı! Tehditler savurdu
9 KİLOMETREYE KADAR UZUYOR
9 KİLOMETREYE KADAR UZUYOR
Henüz açıklanmayan 8 alan daha var
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
LGBT FONU İÇ SAVAŞ İÇİN!
Sapkın derneklerin tek hedefi ahlaksızlık değil
BOĞAZINDAN ÇIKTI HEM DE CANLI!
BOĞAZINDAN ÇIKTI HEM DE CANLI!
2 hafta ağrı çekti, gerçeği hastanede öğrendi
KUAFÖRDE DEHŞET ANLARI
KUAFÖRDE DEHŞET ANLARI
Dükkanını bastıkları kadını çocuğunun önünde dövdüler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Marsilya maçı için karar: Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü'nün son durumu
Marsilya maçı için karar: Orkun Kökçü'nün son durumu
Kaydet
Ankara'da halk sağlığını tehlikeye atan 838 kilo süt ve süt ürünü yakalandı
Ankara'da halk sağlığını tehlikeye atan 838 kilo süt ve süt ürünü yakalandı
Kaydet
Telefonlarda yeni zam baskısı: Samsung’un bellek fiyatlarını artıracağı iddia edildi
Telefonlarda yeni zam baskısı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.