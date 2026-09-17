Sivas'ta 7 gündür aranan 11 aylık bebekle ilgili soruşturmada anne baba dahil 5 kişi tutuklandı. Daha önce bebeğinin kocası tarafından öldürüldüğünü iddia eden anne bu kez de bebeği borç karşılığı sattıklarını söyledi. Bunun üzerine bebeği aldığı ileri sürülen M.K., Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Sivas'ın Divriği ilçesi kırsalında hayvancılık yapan E.B., 8 gün önce jandarmayı arayarak 11 aylık bebekleri Büşra'nın kayıp olduğu ihbarında bulunmuştu.

ANNEDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER

İhbar üzerine AFAD ve jandarma ekipleri kırsalda arama çalışması başlatmıştı. Aile ilk olarak bebeği yabani hayvanların kaçır olabileceğini ileri sürmüştü. Ailenin çelişkili açıklamaları üzerine ifadesi alınan anne E.B. (27), bebeğin para karşılığı babası tarafından satıldığını iddia etmiş, ardından ifade değiştirerek eşinin bebeği öldürdüğü iddiasında bulunmuştu.

Anne yine ifade değiştirdi! 7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında

1 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Geçtiğimiz gece bebeğin babası dahil 5 kişiyle birlikte tutuklanarak cezaevine gönderilen anne, bu kez de bebeğin borca karşılık canlı olarak verildiğini ileri sürdü.

İddia üzerine bebeği aldığı ileri sürülen M.K., Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gözaltına alınarak sorgulanmak üzeri Divriği'ye gönderildi.

Anne yine ifade değiştirdi! 7 gündür aranan bebekle ilgili o isim de gözaltında

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI