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Teknoloji

Telefonlarda yeni zam baskısı: Samsung’un bellek fiyatlarını artıracağı iddia edildi

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Telefonlarda yeni zam baskısı: Samsung’un bellek fiyatlarını artıracağı iddia edildi
Başlık ResmiTelefonlarda yeni zam baskısı: Samsung’un bellek fiyatlarını artıracağı iddia edildi

Samsung’un akıllı telefonlarda kullanılan belleklerin fiyatını yüzde 7–10 artırmak için üreticilerle görüşmeler yürüttüğü öne sürüldü. İddia, hem RAM hem de depolama maliyetlerini ilgilendirirken artış sadece Samsung değil tüm telefon modellerini etkileyebilir.

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Güney Kore merkezli haberlere göre Samsung’un yarı iletken birimi, mobil DRAM ve NAND bellekler için yeni fiyat görüşmeleri yapıyor. İlk görüşmelerin Çinli telefon üreticileriyle başladığı, Apple ile müzakerelerin ise yılın son çeyreğinde gündeme gelebileceği aktarılıyor.

Apple başta olmak üzere birçok akıllı telefon üreticisine bellek sağlayan Samsung’un yapacağı artış piyasadaki modeller üzerinde etkili olacak. Buna Galaxy modelleri de dahil.

Telefonlarda yeni zam baskısı: Samsung’un bellek fiyatlarını artıracağı iddia edildi
Başlık ResmiTelefonlarda yeni zam baskısı: Samsung’un bellek fiyatlarını artıracağı iddia edildi

RAM VE DEPOLAMA MALİYETİ BİRLİKTE ETKİLENEBİLİR

Haberde adı geçen iki bellek türü, telefonda farklı görevler üstleniyor. DRAM, işlemcinin ve çalışan uygulamaların ihtiyaç duyduğu verilere hızlı erişim sağlıyor. NAND ise uygulamalar, fotoğraflar ve videolar gibi verilerin kalıcı olarak saklandığı depolama alanının temelini oluşturuyor.

Dolayısıyla iddia edilen fiyat değişikliği, yalnızca telefonun RAM kapasitesiyle sınırlı değil. Kullanıcının 256 GB veya 512 GB olarak gördüğü depolama seçeneklerinin maliyeti de etkilenebilir. Bunun üreticinin toplam maliyetine yansıması, modelde kullanılan bellek miktarına ve tedarik anlaşmasına bağlı olacak.

Telefonlarda yeni zam baskısı: Samsung’un bellek fiyatlarını artıracağı iddia edildi
Başlık ResmiTelefonlarda yeni zam baskısı: Samsung’un bellek fiyatlarını artıracağı iddia edildi

YAPAY ZEKA TALEBİ BELLEK PAZARINI ETKİLİYOR

Samsung’un resmi finansal açıklamaları, bellek sektöründeki güçlü talebin arka planına ilişkin bilgi veriyor. Şirket, 2026’nın ikinci yarısında yapay zeka altyapı yatırımlarının etkisiyle özellikle sunucu tarafında güçlü talep beklediğini belirtiyor.

Telefonlarda yeni zam baskısı: Samsung’un bellek fiyatlarını artıracağı iddia edildi
Başlık ResmiTelefonlarda yeni zam baskısı: Samsung’un bellek fiyatlarını artıracağı iddia edildi

TELEFONLARA AYNI ORANDA ZAM GELMEYEBİLİR

Bellek, bir telefonun toplam maliyetinin yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Bu parçadaki yüzde 10’luk artışın cihazın tamamına yüzde 10 zam olarak yansıması gerekmiyor. Markalar maliyetin bir kısmını karşılayabilir, kampanyaları değiştirebilir veya farklı bellek seçenekleri sunabilir.

Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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