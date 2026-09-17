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Spor

Tarihin en çok kupa kazanan yıldızı durmuyor: Lionel Messi'nin 48'inci zaferi

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Tarihin en çok kupa kazanan yıldızı durmuyor: Lionel Messi'nin 48'inci zaferi
Başlık ResmiTarihin en çok kupa kazanan yıldızı durmuyor: Lionel Messinin 48inci zaferi

Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Lionel Messi, 2026 CONCOCAF Şampiyonlar Kupası'nı kaldırarak kariyerindeki 48'inci şampiyonluğuna ulaştı. Barcelona, ​​Paris Saint-Germain ve Inter Miami'de kupa kazanma başarısı gösteren 39 yaşındaki oyuncu, Arjantin Milli Takımı'yla da 6 defa zafere ulaştı.

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Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekibi Inter Miami, Meksika temsilcisi Cruz Azul'u 2-0 mağlup ederek, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası'nın sahibi olurken; Lionel Messi de karşılaşmada bir gol kaydetti ve takımdaki 100'üncü golüne imza attı.

Son olarak Şampiyonlar Kupası'nı kaldıran Arjantinli yıldız, kariyerindeki toplam 48 kupayla "tarihin en çok kupa kazanan oyuncusu" unvanını sürdürdü.

Messi ile birlikte 2000'li yıllarda futbol dünyasında öne çıkan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ise kariyeri boyunca 35 kupa kazandı.

Inter Miami'nin CONCACAF Şampiyonlar Kupası sevinci
Başlık ResmiInter Miami'nin CONCACAF Şampiyonlar Kupası sevinci

MESSI'NİN KAZANDIĞI KUPALAR

Arjantinli futbolcu, kariyeri boyunca forma giydiği Barcelona, Paris Saint-Germain ve Inter Miami'de 42 kupa kazandı. Messi, Arjantin Milli Takımı'yla da 6 defa zafere ulaştı ve kulüp ile milli takım kariyerinde toplam 48 kupa kazandı.

Messi liderliğindeki Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.
Başlık ResmiMessi liderliğindeki Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

Arjantin Milli Takımı
FIFA Dünya Kupası: 1
Copa America: 2
Finalissima: 1
Olimpiyat: 1
FIFA U-20 Dünya Kupası: 1

Barcelona
​​​​​​​La Liga şampiyonluğu: 10
İspanya Kral Kupası (Copa del Rey): 7
İspanya Süper Kupası: 8
UEFA Şampiyonlar Ligi: 4
UEFA Süper Kupası: 3
FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 3

​​​​​​​Paris Saint-Germain
​​​​​​​Ligue 1 şampiyonluğu: 2
Fransa Süper Kupası: 1

Inter Miami
​​​​​​​Lig Kupası: 1
MLS Taraftar Kalkanı Kupası: 1
MLS Kupası: 1
CONCACAF Şampiyonlar Kupası: 1

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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