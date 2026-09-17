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Ekonomi

Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borçların toplamı belli oldu

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Türkiye'nin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borçların toplamı belli oldu
Başlık ResmiTürkiyenin 1 yıl içinde ödemesi gereken dış borçların toplamı belli oldu

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak 177,1 milyar dolar oldu. Bu rakama uzun vadeli olup da vadesine 1 yıl veya daha az kalan 71 milyar dolarlık borç da eklenince, önümüzdeki bir yıl içinde ödenmesi gereken dış borçların toplamı 248,1 milyar dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri'ni paylaştı. Türkiye’nin Kısa Vadeli Dış Borç (KVDB) stoku, bir önceki aya göre yüzde 3,8 artarak Temmuz ayı itibarıyla 177,1 milyar dolar oldu. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre KVDB stoku, 248,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bankalar kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 77,8 milyar dolar oldu.

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BANKALARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Yurt içi bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri, bir önceki aya göre yüzde 23,5 oranında artarak 9,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatı yüzde 7,0 oranında artışla 19,8 milyar dolar olurken, banka hariç mevduatlar yüzde 1,1 oranında artışla 21,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. TL cinsinden toplam mevduat yükümlülükleri ise yüzde 0,5 oranında azalarak 26,6 milyar dolara yükseldi.

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Diğer sektörler kaynaklı KVDB stoku, bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında artarak 74,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Dış ticaret işlemlerinden kaynaklanan ticari kredi yükümlülükleri, yüzde 2,4 oranında artarak 65,1 milyar dolar olurken, nakit kredi kaynaklı yükümlülükler yüzde 13,1 oranında artarak 9,7 milyar dolara yükseldi.

Kalan vadeye göre KVDB stokunda, mevduat yükümlülükleri 68,0 milyar dolara yükselirken, kredi ve menkul kıymet yükümlülükleri 77,8 milyar dolara yükseldi.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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