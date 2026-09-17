Laptop satın alırken işlemci, ekran kartı ve benchmark puanları ilk bakılan veriler arasında yer alıyor. Ancak bir cihazın kalitesini değerlendirirken ölçümün hangi konfigürasyonda, hangi koşullarda, kaç kez ve hangi kabul kriterleriyle yapıldığı da bilinmeli. Casper Excalibur G915 için yayımlanan bağımsız SGS raporu; performans, termal davranış, batarya, ekran ve mekanik dayanıklılık verilerinin birlikte nasıl okunabileceğini gösteren somut bir örnek sunuyor.

Bu tür belgeler premium notebook kalitesi değerlendirilirken pazarlama söyleminden farklı bir kanıt katmanı oluşturabilir. Bununla birlikte rapordaki sonuçlar yalnızca test edilen ürün, donanım-yazılım yapılandırması ve tanımlanan laboratuvar koşulları içinde okunmalıdır.

RAPOR KİMLİĞİ VE TEST KAPSAMI

Casper Excalibur G915’e ilişkin çalışma, SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. Tüketici ve Perakende Laboratuvarı’nda 30 Temmuz-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 19 Ağustos 2026 tarihli TR_20261153_2 numaralı raporda test edilen ürün G915.356H-EX70A-C, seri numarası CASPERSKU66680OO92 olarak tanımlanır. Test edilen cihaz Intel Core Ultra 7 356H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU, 64 GB DDR5 RAM, 2 TB M.2 SSD ve 165 Hz ekran içerir.

Bağımsız test raporları laptop kalitesini nasıl gösterir

TEST KONFİGÜRASYONU İLE SATIŞTAKİ CİHAZIN EŞLEŞTİRİLMESİ

Aynı model ailesinde işlemci, ekran kartı, RAM, depolama ve ekran seçenekleri değişebildiği için test sonucu bütün varyantlara otomatik olarak genellenmemelidir. SGS tarafından incelenen Excalibur G915, 64 GB DDR5 RAM ve 2 TB M.2 SSD dahil belirli bir konfigürasyonla test edilmiştir. Casper’ın satıştaki Excalibur G915 sayfalarında ise RAM, depolama ve ekran kartı gibi bileşenlerin farklılaşabildiği görülür. Bu nedenle satın alınacak cihazın model kodu ve temel bileşenleri rapordaki cihazla eşleştirilmelidir.

TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER SONUCUN BAĞLAMINI GÜÇLENDİRİYOR

G915 performans testlerinde arka plan uygulamaları kapatılmış, harici GPU ile Performans Modu seçilmiş, Turbo Fan etkinleştirilmiş ve internet bağlantısı kesilmiştir. Geekbench, Cinebench, 3DMark, PCMark ve oyun ölçümleri üçer kez tekrarlanmış; turlar arasında 15 dakikalık soğuma uygulanmıştır. Tek bir skor yerine tekrarlanan ölçümlerin kullanılması, sonucun hangi yöntemle üretildiğinin daha açık görülmesini sağlar.

BENCHMARK SONUÇLARI KABUL KRİTERLERİYLE BİRLİKTE OKUNMALI

Excalibur G915 raporunda kabul kriterleri Casper tarafından belirlenmiş ve yüzde 3’e kadar sapma tolerans içinde başarılı sayılmıştır. PCMark 10 Extended ortalaması 12.582 puanla 12.000 kriterini, Productivity ortalaması 20.343 puanla 15.000 kriterini karşılamıştır. 3DMark Fire Strike ortalaması ise kriterin yüzde 98,24’üne ulaşarak tanımlanan tolerans içinde başarılı değerlendirilmiştir. Bu nedenle benchmark değerleri tek başına değil, kullanılan kriter ve toleransla birlikte okunmalıdır.

PERFORMANS TERMAL BATARYA MEKANİK VE EKRAN SONUÇLARI BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLİYOR

SGS raporunda CPU/GPU/FPS performansı, termal performans, batarya performansı, mekanik dayanıklılık ve LCD ekran performansı ayrı başlıklarda incelenmiş; test edilen G915 konfigürasyonu bu alanların tamamında Conformed, yani uygun sonucu almıştır. Bu kapsam, yalnızca işlemci veya oyun skoruna odaklanmak yerine cihazın farklı kalite alanlarını aynı rapor içinde değerlendirmeyi mümkün kılar.

RAPORUN KAPSAM SINIRLARI SONUCUN DOĞRU YORUMLANMASINI SAĞLIYOR

Bağımsız laboratuvar sonucu, her kullanıcının her ortamda aynı değeri elde edeceği anlamına gelmez. Ortam sıcaklığı, yazılım ve sürücü sürümleri, güç profili, oyun ayarları ve cihaz konfigürasyonu sonuçları değiştirebilir. Casper’ın SGS sonuç sayfası da bulguların yalnızca test edilen modele, belirtilen laboratuvar koşullarına ve raporda tanımlanan yazılım-donanım yapılandırmasına ait olduğunu açıkça belirtiyor.

BAĞIMSIZ TEST RAPORUNU OKUMANIN 5 ADIMI

İlk adımda model ve seri numarasını kontrol edin. İkinci adımda test laboratuvarı, rapor numarası ve tarih aralığını doğrulayın. Üçüncü adımda test edilen donanım-yazılım yapılandırmasını satın almayı düşündüğünüz cihazla karşılaştırın. Dördüncü adımda tekrar sayısı, çalışma modu, ortam ve kabul kriterlerini inceleyin. Son adımda performansın yanında termal, batarya, ekran ve mekanik dayanıklılık gibi alanların da kapsama girip girmediğine bakın.

RAPORLAR BENZER TEST KOŞULLARIYLA KARŞILAŞTIRILMALI

İki cihazın puanlarını doğrudan karşılaştırmak için test yazılımı ve sürümü, çözünürlük, güç modu, sürücü, grafik ayarları ve soğuma aralıkları gibi değişkenlerin benzer olması gerekir. Oyun testlerinde ışın izleme ve görüntü yükseltme seçenekleri de sonucu değiştirebilir. Bu ayrıntılar eşleşmiyorsa sayıların yan yana gelmesi doğrudan bir üstünlük sonucu üretmez.

BAĞIMSIZ TEST RAPORUNUN SATIN ALMA KARARINDAKİ ROLÜ

Bağımsız test raporu önemli bir teknik doğrulama kaynağıdır; ancak ekran boyutu, ağırlık, bağlantı noktaları, yükseltme seçenekleri ve kullanım amacı gibi kişisel ihtiyaçların yerini tutmaz. Önce cihazın kullanım senaryosuna uygunluğu belirlenmeli, ardından rapor performans ve dayanıklılık iddialarını doğrulayan ek bir katman olarak kullanılmalıdır. Test edilen konfigürasyon satın alınacak cihazdan farklıysa benzerlikler ve farklar ayrıca not edilmelidir.

SONUÇ

Casper Excalibur G915 SGS raporu; ürün kimliği, rapor numarası, test yöntemi, üçlü tekrarlar, kabul kriterleri ve performanstan mekanik dayanıklılığa uzanan farklı doğrulama alanlarını birlikte sunuyor. Raporda belirtilen G915.356H-EX70A-C konfigürasyonu incelenen başlıkların tamamında uygun bulunmuştur. Bu sonuç, test edilen cihaz ve tanımlanan koşullar için güçlü bir teknik referans oluştururken farklı G915 varyantları için aynı sonucun otomatik olarak varsayılmaması gerekir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bağımsız test raporu tüm model ailesi için geçerli mi?

SGS raporu, G915.356H-EX70A-C konfigürasyonunun belirtilen test başlıklarında uygun sonuç aldığını doğruluyor. Bu doğrulama raporda tanımlanan model, seri numarası, donanım-yazılım yapılandırması ve laboratuvar koşullarıyla sınırlı; aynı ailedeki farklı konfigürasyonlara otomatik olarak genellenmiyor.

Casper Excalibur G915 SGS testinden geçti mi?

SGS tarafından test edilen G915.356H-EX70A-C konfigürasyonu CPU/GPU/FPS performansı, termal performans, batarya, mekanik dayanıklılık ve LCD ekran başlıklarının tamamında Conformed, yani uygun sonucu aldı. Sonuçlar raporda belirtilen cihaz ve test koşulları için geçerli.

Benchmark puanı tek başına laptop kalitesini gösterir mi?

Benchmark puanı performansın ölçülen bir bölümünü gösterir. Laptop kalitesini daha geniş değerlendirmek için test yöntemi, tekrar sayısı, kabul kriteri, termal davranış, batarya, mekanik dayanıklılık ve ekran sonuçları da birlikte okunmalıdır.

SGS raporu farklı G915 konfigürasyonlarına doğrudan uygulanabilir mi?

SGS raporu test edilen G915.356H-EX70A-C cihazının sonuçlarını doğruluyor. İşlemci, ekran kartı, RAM, depolama, ekran veya yazılım yapılandırması değiştiğinde ölçüm sonuçları da değişebileceği için başka G915 varyantları ayrı konfigürasyonlar olarak değerlendirilmelidir.

İki laptopun test puanları doğrudan karşılaştırılabilir mi?

Anlamlı bir doğrudan karşılaştırma için test yazılımı ve sürümü, çözünürlük, güç modu, sürücüler, grafik ayarları ve diğer temel koşulların benzer olması gerekir. Koşullar farklıysa puanlar kendi test protokolleri içinde yorumlanmalıdır.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ