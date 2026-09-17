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Dünya

Trump’tan AB’ye Kanada resti: 'Ticareti durdururum' diyerek tehdit yağdırdı

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Trump’tan AB’ye Kanada resti: 'Ticareti durdururum' diyerek tehdit yağdırdı
Başlık ResmiTrump’tan AB’ye Kanada resti: Ticareti durdururum diyerek tehdit yağdırdı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nin Kanada’yı 'ortak üye' yapma planına sert tepki gösterdi. Trump, bunun "düşmanca" olduğunu düşünmesi halinde Avrupa'ya ciddi tarifeler getireceğini veya birçok alanda ticareti durduracağını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nin Kanada’yı ilk “ortak üye” olarak kabul etme planına tepki gösterdi. Trump, Kuzey Carolina’da yaptığı açıklamada, AB’nin teklifini eleştirerek Avrupa ile ticarete yönelik yeni adımlar atabileceği mesajını verdi.

Trump’tan AB’ye Kanada resti: Ticareti durdururum diyerek tehdit yağdırdı
Başlık ResmiTrump’tan AB’ye Kanada resti: Ticareti durdururum diyerek tehdit yağdırdı

"AVRUPA'YA ÇOK CİDDİ TARİFELER GETİRİRİM"

Bu konuyu "gülünç" olarak nitelendiren Trump, "Kanada berbat bir ticaret ortağı oldu. Sanırım bunu yaparlarsa ve düşmanca hareket olduğunu düşünürsem Avrupa'ya çok ciddi tarifeler getiririm ya da birçok alanda ticareti durdururum. " dedi.

ABD Başkanı açıklamalarının devamında, "İyi niyetle yapılıyorsa sorun yok. Kötü niyetle yapılıyorsa çok ağır vergiler uyguluyoruz," dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, geçtğimiz gün Avrupa Parlamentosu'na yaptığı konuşmada, artan jeopolitik ve ekonomik baskılara cevap olarak AB'nin yeni ve daha yakın ortaklıklar geliştirmesi gerektiğini söyledi. Kanada ile ilişkilerin "mümkün olan en yüksek seviyeye" getirilmesi gerektiğini belirtti.

Trump’tan AB’ye Kanada resti: Ticareti durdururum diyerek tehdit yağdırdı
Başlık ResmiTrump’tan AB’ye Kanada resti: Ticareti durdururum diyerek tehdit yağdırdı

AB'DEN KANADA'YA DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Kanada Başbakanı Mark Carney'e hitaben konuşan Von der Leyen, "Kanada'nın AB'nin ilk ortak üyesi olması için kapıyı açmak üzere sizinle birlikte çalışmak istiyorum." ifadelerinde bulundu. Von der Leyen, "Tek bir okyanusu, tek bir değerler sistemini, tek bir dünya görüşünü paylaşıyoruz. Ve şimdi de ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz," dedi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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