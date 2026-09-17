HMGS/2 ve İYÖS sınav yerleri, 27 Eylül 2026 tarihinde yapılacak sınavlara hazırlanan adayların gündeminde yer alıyor. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile İdari Yargı Ön Sınavı öncesinde bina ve salon bilgilerini öğrenmek isteyen adaylar için ÖSYM'den beklenen duyuru geldi.

2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınava giriş belgeleri için bekleyiş sınava kısa süre kala sona erdi. ÖSYM, adayların bina ve salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Adayların sınava girecekleri yerleri öğrenebilecekleri sistem ve erişim bilgileri netleşti.

HMGS/2 VE İYÖS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

2026-HMGS/2 ve 2026-İYÖS sınav yerleri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle AİS'e giriş yaparak sınava girecekleri bina ve salon bilgisinin bulunduğu Sınava Giriş Belgesi'ni görüntüleyebiliyor. Sınav giriş belgesinde adayın sınava katılacağı bina ve salonun yanı sıra sınav tarihi ve saati de yer alıyor.

HMGS/2 ve İYÖS sınav yerleri sorgulama ekranı: Sınava giriş belgeleri erişime açıldı

HMGS/2 VE İYÖS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026-HMGS/2 ile 2026-İYÖS 27 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Her iki sınav da saat 10.15'te başlayacak ve 155 dakika sürecek. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

HMGS/2 VE İYÖS SINAV GİRİŞ BELGELERİ