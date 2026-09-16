2026 KPSS Lisans oturumuna ilişkin sosyal medyada yayılan Şanlıurfa'daki usulsüzlük iddiaları üzerine başlattığı kamera incelemesi tamamlandı. ÖSYM, KPSS Lisans sınavına ilişkin alınan kararı resmi hesapları üzerinden duyurdu. Peki, KPSS 2026 iptal mi, yeniden mi yapılacak?

ÖSYM, 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Şanlıurfa'daki sınav uygulamalarına ilişkin kapsamlı bir inceleme başlattığını duyurmuştu. 2026-KPSS Lisans sınavının iptal edilebileceği söylentileri sosyal medyada yayılmıştı. Sürece ilişkin yeni bir açıklama geldi, yazılı açıklama ardından memur adayları "KPSS 2026 iptal mi, yeniden mi yapılacak?" sorularına cevap arıyor.

KPSS YENİDEN Mİ YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun uygulandığı Şanlıurfa'daki bir kampüste, 392 adaya eş değer sınav yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

2026-KPSS Lisans sınavına ilişkin açıklama! KPSS 2026 iptal mi, yeniden mi yapılacak?

Sınav sabahı Şanlıurfa şehir merkezi ile Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü bağlantı yolunun tek şeride düşürülmesi ve bölgede yaşanan trafik kazası nedeniyle sınav binalarına ulaşımın zorlaştığı belirtildi. Çok sayıda adayın sınava yetişemeyeceğinin Şanlıurfa ÖSYM İl Koordinatörlüğünce tespit edildiği ifade edildi.

Mağduriyet yaşanmaması amacıyla ilgili sınav binalarında sınavın 30 dakika ertelenmesi talebinin ÖSYM Sınav Günü Masasına iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, mevzuat hükümleri ile geçmişteki karar ve uygulamalar çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, sınav gizliliği ve güvenliği korunarak Osmanbey Kampüsü'nde binalara girişin 30 dakika uzatıldığı ve sınav başlama saatinin 10.45 olarak uygulandığı bildirildi.

Kararın ardından durumun ayrıntılarının ortaya çıkarılması için ivedilikle inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, sınav merkezindeki yönetici ve görevlilerle görüşüldüğü, tüm kamera kayıtları ile bina ve salon tutanaklarının titizlikle incelendiği aktarıldı.

Açıklamada, inceleme sonucunda kampüsteki 150 sınav salonunun 22'sinde sınava giren 392 adaya yönelik mevzuata aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiğinin tespit edildiği vurgulandı.

ÖSYM, adalet ve fırsat eşitliğinin korunması amacıyla, Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2026 tarihli kararıyla söz konusu adaylara eş değer sınav yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde Osmanbey Kampüsü'nde bulunan 150 sınav salonunun 22'sinde sınava giren 392 adaya yönelik ÖSYM mevzuat hükümlerine aykırı sınav uygulamaları gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Her bir adayın sınavı Başkanlığımız için büyük bir sorumluluk ve emanettir. Bu emanetin korunması, adalet ve fırsat eşitliğinin bozulmaması amacıyla bu kapsamda belirlenen adaylara ÖSYM Yönetim Kurulunun 15 Eylül 2026 tarihli ve 2026/38.10 sayılı kararı ile eş değer sınav yapılmasına karar verilmiştir."

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