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Dünya

Avrupa'dan Türkiye üzerinden geçen hatta 12 milyar avroluk hamle!

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Avrupa'dan Türkiye üzerinden geçen hatta 12 milyar avroluk hamle!
Başlık ResmiAvrupadan Türkiye üzerinden geçen hatta 12 milyar avroluk hamle!

Avrupa Birliği (AB), Çin ve Orta Asya'yı Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlayan Orta Koridor için milyarlarca avroluk yatırım planını açıkladı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, güzergâhta 12 milyar avroya kadar kamu ve özel sektör yatırımının harekete geçirilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

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Strazburg'da Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda "Birliğin Durumu" konuşmasını yapan von der Leyen, AB'nin uluslararası ticaret ve bağlantı projelerine ilişkin yeni hedeflerini açıkladı.

ORTA KORİDOR İÇİN 12 MİLYAR AVRO

Von der Leyen, Güney Kafkasya ve Orta Asya'yı Avrupa pazarına bağlayan Orta Koridor için büyük bir yatırım planını devreye almak istediklerine işaret ederek, "Bugün yeni bir uluslararası bağlantı projesini duyurmak istiyorum. Orta Koridor olarak adlandırdığımız bu proje, Güney Kafkasya ve Orta Asya'yı doğrudan Avrupa pazarına bağlayacak. Küresel Geçit aracılığıyla 12 milyar avroya kadar kamu ve özel sektör yatırımını harekete geçirmeyi hedefleyeceğiz." dedi.

Avrupadan Türkiye üzerinden geçen hatta 12 milyar avroluk hamle!
Başlık ResmiAvrupadan Türkiye üzerinden geçen hatta 12 milyar avroluk hamle!

TİCARET AKIŞININ ÜÇ KATINA ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

AB'nin planına göre Orta Koridor üzerindeki güzergahların çeşitlendirilmesi ve ticaret akışının üç katına çıkarılması hedefleniyor.

Von der Leyen, 2030'a kadar yüklerin transit süresini de önemli ölçüde azaltmayı amaçladıklarını aktardı.

Projenin hayata geçirilmesi için Bulgaristan Başbakanı ile Bölgesel Bağlantı Zirvesi düzenleneceğini de duyurdu.

Avrupadan Türkiye üzerinden geçen hatta 12 milyar avroluk hamle!
Başlık ResmiAvrupadan Türkiye üzerinden geçen hatta 12 milyar avroluk hamle!

TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA'YA UZANIYOR

Orta Koridor, Çin ve Orta Asya'dan başlayarak Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa'ya uzanıyor.

Tarihi İpek Yolu'nun modern ulaşım ve lojistik ağlarıyla yeniden canlandırılmasını amaçlayan güzergâhta Türkiye, Asya ile Avrupa arasındaki geçiş noktalarından biri olarak yer alıyor.

AB'DEN KANADA'YA DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Von der Leyen aynı konuşmasında AB'nin Kanada ile ilişkilerine yönelik yeni bir girişimi de gündeme getirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney'e seslenen von der Leyen, Kanada'nın AB'nin ilk "ortak üyesi" olması için birlikte çalışmak istediğini dile getirdi:

"Sevgili Mark, ortaklıklarımızı acilen yeniden kurgulamamız gerektiğini belirtmiştim. Bu doğrultuda, Kanada'nın Avrupa Birliği'nin ilk ortak üyesi olmasının kapılarını aralamak adına seninle birlikte çalışmak istiyorum."

AB'DE BÖYLE BİR ÜYELİK STATÜSÜ BULUNMUYOR

Gündeme getirilen "ortak üyelik", AB'de halihazırda resmen tanımlanmış bir üyelik kategorisi değil. Önerinin ayrıntıları da henüz netleşmiş değil.

Kanada yönetimi tam AB üyeliği yerine Avrupa ile ekonomik ve güvenlik alanlarında daha derin bir ortaklık arayışında. Gündemdeki modelin enerji, yapay zeka, kritik mineraller, savunma ve teknoloji gibi stratejik alanlarda Kanada ile AB arasındaki entegrasyonu artırması hedefleniyor.

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Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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