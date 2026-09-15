Zengezur'da takvim belli oldu! Bakan Fidan Bakü'den duyurdu

Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Hürmüz Boğazında güvenli ve serbert geçişlere izin verilmeli, savaş öncesi duruma dönülmelidir. Mevcut ihtilafın çözüme kavuşturulmasını umut ediyoruz. Son dönemde artan çatışmalara derhal son verilmeli" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında bölgesel ve küresel krizlere yönelik açıklamalarda bulundu.

Küresel ticaretin kalbi olan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere dikkat çeken Fidan, "Hürmüz Boğazı'nda güvenli ve serbest geçişlere izin verilmeli, savaş öncesi duruma dönülmelidir. Mevcut ihtilafın çözüme kavuşturulmasını umut ediyoruz. Son dönemde artan çatışmalara derhal son verilmeli" çağrısında bulundu.

Bakan Fidandan Hürmüz Boğazı için kritik çağrı: Savaş öncesi duruma dönülmeli

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev tarafından da kabul edildim. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın en içten selamlarını, sevgilerini ilettim. Ve ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konularla ilgili Sayın Aliyev'in engin tecrübesini, vizyonunu dinleme imkanımız oldu. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki bu konuların özellikle stratejik meselelerdeki konuların senkronizasyonu açısından liderlerimizin perspektifini dinlemek gerçekten önemli. Ben de kendilerine Cumhurbaşkanımızın önemli, belli başlı konularda nasıl düşündüğünü, neleri değerlendirdiğini aktarma imkanımız oldu.

Azerbaycan'la ilişkilerimizin en önemli sac ayaklarından birini biliyorsunuz ekonomik ve ticari işbirliğimiz teşkil etmekte, karşılıklı yatırımlar...Silahlı kuvvetlerimiz arasında düzenlenen müşterek tatbikatlar, eğitim ve tecrübe paylaşımı faaliyetleriyle savunma sanayi kuruluşlarımız arasında giderek derinleşen iş birliği bu ortaklığın sahadaki somut yansımalarıdır. Önümüzdeki dönemde de bu alandaki çalışmalarımızı karşılıklı ihtiyaçlar ve imkanlarımız doğrultusunda ilerletmeye inşallah kararlıyız.

Bakan Fidandan Hürmüz Boğazı için kritik çağrı: Savaş öncesi duruma dönülmeli

"GÜNEY KAFKASYA ÇATIŞMALARLA DEĞİL BARIŞ VE KALKINMAYLA ANILACAK"

Bildiğiniz gibi Karabağ'ın işgal altında bulunduğu yıllar boyunca Türkiye, Azerbaycan'ın haklı davasını desteklemiştir. Bugün önceliğimiz bölgede barış, istikrar ve refahın kalıcı olarak tesis edilmesidir. Azerbaycan ve Ermenistan arasında nihai barışa ulaşılması yönünde son dönemde kaydedilen gelişmeleri ve Azerbaycan'ın bu konudaki yapıcı tavrını memnuniyetle takip ediyoruz. Bu sürecin tamamlanmasıyla bölgemize yeni bir işbirliği döneminin başlayacağına da inanıyoruz. Güney Kafkasya'nın çatışmalarla değil barışla, ulaştırma, enerji, ticaret ve ekonomik kalkınmayla anılmasını arzu ediyoruz. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin gücü bu hedefe ulaşmasında kilit rol oynamaya devam edecektir.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ZİRVESİ ANKARA'DA

Önümüzdeki dönemde Türk Dünyası bakımından da gündemimizdeki önemli başlıklar bulunmakta. İnşallah 29 Ekim'de Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısını, 30 Ekim'de de teşkilatın 13. zirvesini Ankara'da liderlerimizin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Bu zirveyi Türk Dünyası'nın ortak gelecek vizyonunu tahkim edecek tarihi bir adım olarak görüyoruz.

Bakan Fidandan Hürmüz Boğazı için kritik çağrı: Savaş öncesi duruma dönülmeli

BAKAN FİDAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KRİTİK ÇAĞRI

Komşumuz İran'la ilgili gelişmeler Türkiye ve Azerbaycan'ı da çok yakından ilgilendirmekte. İran'ın güvenliği, istikrarı ve refahı tabiatıyla bölgemizi doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan mevcut ihtilafın bir an evvel diplomatik yollarla çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Son dönemde artan karşılıklı saldırılar barış çabalarına ciddi sekte vurmakta. Bölgedeki gerilimi artıran bu eylemlerin derhal sona ermesi gerekmektedir.

Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nda güvenli, kesintisiz ve serbest geçişlere izin verilmeli ve savaş öncesi statükoya bir an önce dönülmelidir. Krizin çözümü ve bölgede barış ve güvenliğin sağlanması için ilgili tüm taraflarla temaslarımızı kesintisiz sürdürmekteyiz.

"KARADENİZ'DE SİVİL GEMİLER HEDEF ALINIYOR"

Bugün ayrıca değerli kardeşim Sayın Bayramov'la dört buçuk yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşını ve bölgemize olan etkilerini gözden geçirme imkanımız oldu. Çatışmalar ara vermeden devam ederken sivil kayıplar ve yıkım da maalesef her geçen gün artmakta. Malumunuz olduğu üzere savaşta yaşanan tırmanma Karadeniz Havzası'nı da ciddi şekilde etkilemekte. Krizin başından bu yana Karadeniz'i çatışmaların dışında tutmak için büyük çaba gösterdik.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni titizlikle uygulamamız ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ni hayata geçirmemiz sayesinde bu hedefimizde son döneme kadar biliyorsunuz başarılı olduk. Ancak son aylarda Karadeniz'de sivil gemilere yönelik artan saldırılar bölgede can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi şekilde zarar vermektedir. Maalesef bu saldırılarda Türk ve Azerbaycan vatandaşı denizcilerimiz de hayatını kaybettiler.

Denizcilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Savaşın Karadeniz'de de yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını ve şirketlerimizin faaliyetlerini tehdit etmesi kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda taraflara gerekli uyarıları yapıyoruz.

"EN KÖTÜ BARIŞ BİLE SAVAŞIN KENDİSİNDEN İYİDİR"

Gerekli siyasi iradenin ortaya konması ve iyi niyetle hareket edilmesi halinde bu konuda bir uzlaşı zemini yakalanabileceğine inanıyoruz. Bunun için de bir mutabakata varması için son zamanlarda gayretlerimizi artırdık. İnşallah bunun nihayete ermesi için de gerekli girişimleri yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın başından beri vurguladığı gibi en kötü barış bile savaşın kendisinden iyidir. Türkiye olarak barış için her türlü çabayı harcamaya devam edeceğiz.

ORTA KORİDOR NEDEN ÖNEMLİ?

Biliyorsunuz, Azerbaycan'ın coğrafyasına baktığınız zaman, Türkiye ile de ilişkisine baktığınız zaman, özellikle Orta Koridor'un hayata geçmesinde iki ülke de büyük rol oynamakta. Bu, global ticaret açısından önemli. İkincisi, Türkiye-Azerbaycan bağlantısallığının sağlanması Nahçıvan üzerinden Türk dünyasının birbirine erişimi açısından da oldukça önemli. Türk dünyasının Türkiye'ye, Anadolu'ya, Anadolu üzerinden Avrupa'ya; Türkiye'nin Türk dünyasına Hazar üzerinden erişimini mümkün kılan geniş bir vizyonumuz var.

Bakan Fidandan Hürmüz Boğazı için kritik çağrı: Savaş öncesi duruma dönülmeli

ZENGEZUR KORİDORU VE KARS-DİLUCU DEMİRYOLU

"Bunun önemli parçası tabii Zengezur Koridoru, bunun tamamlayıcı unsurlarından biri olan Kars-Dilucu Demiryolu. Bu konuda geçen yıl, hatta iki yıldır yürütülen görüşmeler var. Cumhurbaşkanlarımızın mutabık kaldığı bir vizyon var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Ulaştırma Bakanlığı'na gereken talimatı verdiler ve bu konuyla ilgili ihale işlemleri epey önce tamamlandı. Şu anda inşaat çalışmaları devam ediyor."

FİDAN TARİH VERDİ: "2029'UN SONUNA DOĞRU BİTECEK"

İnşallah 2029'un sonuna doğru Kars-Dilucu Demiryolu bitecek. Dolayısıyla Azerbaycan'dan gelen bir tren kesintisiz Türkiye'ye kadar gelme imkanı bulacak."

Bakan Fidandan Hürmüz Boğazı için kritik çağrı: Savaş öncesi duruma dönülmeli

ZENGEZUR KORİDORU İÇİN 2027'YE İŞARET EDİLDİ

Fidan'ın ardından söz alan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Zengezur Koridoru ve bölgedeki ulaşım projelerine ilişkin konuştu:

"Türkiye topraklarında Kars-Iğdır-Dilucu arasındaki 224 kilometrelik bölümde somut çalışmalar yürütülüyor. Azerbaycan'ın ana bölümünde de yeni ulaşım altyapısının oluşturulması hızla devam ediyor. Karayollarında çalışmaların tamamlanma oranı yaklaşık yüzde 95, demiryolunda ise yaklaşık yüzde 75'tir. Her iki projenin Azerbaycan tarafındaki bölümünün 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması planlanıyor."

"AVRUPA'DAN ORTA ASYA'YA UZANACAK"

Bayramov, Zengezur Koridoru'nun Ermenistan topraklarında kalan yaklaşık 42 kilometrelik bölümüne ilişkin görüşmelerin ABD ile Ermenistan arasında yürütüldüğünü söyledi:

"Burada doğrudan görüşmeler ABD ile Ermenistan arasında gerçekleştiriliyor ancak Amerikalı ortaklarımız düzenli olarak çalışmaların gidişatı hakkında bize bilgi veriyorlar. Tekrar söylüyorum, Ermenistan topraklarındaki bağlantılardan bahsediyoruz. Ancak bunun hem giriş hem çıkış noktası Azerbaycan toprakları, Azerbaycan sınırıdır ve yalnızca bu şekilde bu koridor faaliyet gösterebilir.

Bize verilen son bilgiye göre şu anda projelendirme ve şirketin kurulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bunların bu yıl içerisinde tamamlanması gerekiyor ve fiziki çalışmaların başlaması 2027 yılının başına planlanıyor. Bu, en son bilgidir."

Bayramov, çalışmaların tamamlanmasıyla Avrupa'dan Türkiye ve Azerbaycan üzerinden Orta Asya'ya uzanan yeni ve önemli bir ulaşım güzergahının ortaya çıkacağını kaydetti.

"HEMEN DURMASI GEREKEN BİR SAVAŞ VAR

Soru-cevap bölümünde Bakan Fidan'a Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler, Karadeniz'deki son durum ve Türkiye'nin çatışmaların sona erdirilmesine yönelik girişimleri soruldu.

Türkiye'nin savaşın başından bu yana tutumunun değişmediğini söyleyen Fidan, "Biliyorsunuz savaşın başından itibaren 4,5 yıldır zaman zaman yalnız kalsak da Avrupa ortamında bizim pozisyonumuz hep aynı oldu. Bu savaş gereksiz bir savaş. Yaygınlaşmaması gereken bir savaş. Hemen durması gereken bir savaş" dedi.

Türkiye'nin taraflarla temaslarını sürdürdüğünü ifade eden Fidan, Karadeniz'e yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Şu anda da özellikle Karadeniz'i önceleyen çalışmalarımız devam ediyor. Taraflarla bu konuda görüşmelerimiz var, tekliflerimiz var. Tarafların bize olan cevapları var. Bu cevapların uyumlaştırılması üzerine bir anlayış bina edilebilir bir duruma getirilmesi için çalışıyoruz" diye konuştu.

"YIPRATMA SAVAŞINDAN YOK ETME SAVAŞINA DÖNMÜŞ DURUMDA"

Savaşın geldiği noktaya ilişkin Fidan, "Savaşın kendisi gerçekten yıpratma savaşından yok etme savaşına şu anda, son bir yıldır dönmüş durumda. Artık hedef alınmayan hiçbir yer yok. Sivil zayiatlarının da giderek arttığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılma riskine ilişkin ise "Daha ileri yaygınlaşmayı ve daha fazla felakete yol açmasını önlemek için bunun durması gerekiyor. Zaman zaman sadece Karadeniz'de değil, başka Avrupa ülkelerinde de savaşın oraya sıçrama ihtimaline ilişkin birtakım ifadeler var. Allah korusun, bunu biz bırakın dillendirmeyi, düşünmek bile istemiyoruz. Savaşın yaygınlaşması coğrafi olarak görmek istediğimiz en son şey" dedi.

TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞBİRLİĞİNDE 110 MADDELİK YOL HARİTASI

Basın toplantısının son bölümünde Bayramov'a, Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının ardından Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemin öncelikleri soruldu.

Bayramov, iki ülke arasındaki işbirliğinin siyasi, güvenlik, savunma ve ekonomik alanların yanı sıra uluslararası kuruluşlar, üçüncü ülkelerde ortak faaliyetler ve bölgesel altyapı projelerinde devam ettiğini belirterek, "2025 yılının Aralık ayında iki ülke arasındaki Ekonomik Hükümetlerarası Komisyon toplantısının sonucunda yalnızca ekonomik alanda 110 maddeden oluşan bir yol haritası kabul edildi. Yalnızca ekonomik alanda komisyonun belirlediği 110 tedbir, adım ve proje mevcut ve bunlar başarılı şekilde hayata geçiriliyor." dedi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın üçüncü ülkelerde ortak projeler geliştirmesine de değinen Bayramov, Afrika ülkelerini örnek gösterdi. Azerbaycan ile Türkiye arasında uluslararası yardım alanındaki ortak projelerin de yeni işbirliği alanlarından biri olduğuna dikkat çekti.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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