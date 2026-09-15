Trump'tan Nvidia CEO'suna sürpriz telefon: Sözleri salonu kahkahaya boğdu: Çip geliştiriyor ama…

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ta düzenlenen All-In Summit 2026'da konuşan Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı sürpriz telefon aramasıyla şaşırttı. Huang'ın Trump'ı hoparlöre almaya çalıştığı sırada Trump'ın yaptığı esprili yorum salonda gülüşmelere neden olurken, o anlar sosyal medyada da gündem oldu.

CBS News'in haberine göre Trump, Los Angeles'ta düzenlenen yapay zeka ve inovasyon zirvesi "All-In Summit 2026" sırasında Nvidia CEO'su Jensen Huang'ı telefonla aradı. Huang, görüşmeyi salondakilerin duyabilmesi için Trump'ın sesini hoparlöre aktardı.

“BİLGİSAYAR ÇİPİ GELİŞTİRİYOR AMA BENİ HOPARLÖRE BAĞLAMAYI BİLMİYOR”

Trump, Huang'ın sesi hoparlöre alması sırasında espri yaparak, "Kimsenin kopyalayamayacağı en karmaşık bilgisayar çipini geliştirebiliyor ama beni nasıl hoparlöre alacağını bir türlü çözemiyor." dedi.

“GELECEK 20 YILIN PETROLÜ BU”

Görüşmede veri merkezlerini "harika" olarak tanımlayan Trump, "Veri merkezleri harika ve insanları zengin ediyor. Gelecek 20-25 yılın petrolü bu. İnternetten ve yapay zekadan çok daha büyük bir şey." ifadelerini kullandı.

Trumptan Nvidia CEOsuna sürpriz telefon: Sözleri salonu kahkahaya boğdu: Çip geliştiriyor ama…

“ROBOTLAR KONTROLÜ ELE GEÇİRMEYECEK”

Trump, yapay zekanın oluşturabileceği tehditlere ilişkin "Robotlar kontrolü ele geçirmeyecek. Yapay zeka dünyanın geri kalanını ele geçirmeyecek. Bunların hepsi bir kandırmaca." dedi.

Veri merkezi inşasına karşı çıkanların "bunun gerçekleşmesini istemeyen pek çok kişinin ekmeğine yağ sürdüğünü" savunan Trump, bu durumun Çin menşeli olabileceğini ileri sürdü. "Buna izin vermeyeceğiz." sözüne karşı Huang da "Haklısınız. Buna izin vermeyeceğiz, efendim." dedi.

Trumptan Nvidia CEOsuna sürpriz telefon: Sözleri salonu kahkahaya boğdu: Çip geliştiriyor ama…

GÖRÜŞMEYİ 'GERÇEK ÜSTÜ' ŞEKLİNDE NİTELEDİ

Trump, insanların yapay zeka konusunda "dikkatli olması ve basiretli davranması" gerektiğini sözlerine ekledi. Söz konusu görüşme, Huang’ın o sırada kaydetmekte olduğu bir podcast yayınında yer aldı. Zirvenin ortak moderatörlerinden milyarder Chamath Palihapitiya da yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmeyi "gerçek üstü" şeklinde niteledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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