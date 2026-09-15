Ed Sheeran'ın turnesinde skandal! Filistin'e destek veren ünlü rapçi kadrodan çıkarıldı

Filistin'e verdiği destek ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yönelik eleştirileriyle gündeme gelen ABD'li rapçi Macklemore, Ed Sheeran'ın ABD turnesindeki kalan konserlerinden çıkarıldı. Macklemore, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Mağdurlar Filistin halkıdır" dedi.

ABD'li rapçi Macklemore, Filistin'e yönelik desteği nedeniyle Ed Sheeran'ın ABD'deki turnesinin kalan konserlerinden çıkarıldı. Filistin yanlısı açıklamaları nedeniyle bazı stadyumların Macklemore'un sahne almasına karşı çıktığı, bunun üzerine sanatçının turneden çıkarıldığı bildirildi.

"TURNENİN DEVAMINDA SAHNE ALMAYACAK"

Turnenin organizatörü Messina Touring Group, mekanların Macklemore'un yer aldığı konserlere izin vermeyeceklerini bildirdiğini ve bu durumun turnenin tamamının iptal edilmesi riskini taşıdığını açıkladı. Organizasyon tarafından yapılan açıklamada, "Paydaşlarla yapılan görüşmelerin ardından Macklemore, turnenin devamında sahne almayacak" denildi.

Macklemore'un sahne almasının planlandığı ancak itirazların geldiği mekanlar arasında Philadelphia'daki Lincoln Financial Field, Massachusetts'teki Gillette Stadyumu, Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu, Indianapolis'teki Lucas Oil Stadyumu, Charlotte'taki Bank of America Stadyumu, Arlington'daki AT&T Stadyumu ve Tampa'daki Raymond James Stadyumu yer alıyor.

TURNEDEN ÇIKARILDIĞINI DOĞRULADI

Kararın ardından Macklemore, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla turneden çıkarıldığını doğruladı. Rapçi, "Buna nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Bu yüzden içimden geçenleri söyleyeceğim ve gerçeği paylaşacağım. Ed Sheeran ve ekibi beni The Loop turnesinden çıkarmaya karar verdiler" ifadelerini kullandı.

“MAĞDUR OLANLAR FİLİSTİN HALKIDIR”

Filistinlilerin yaşadığı acılara dikkat çeken Macklemore, kendisinin ya da Sheeran'ın mağdur olmadığını belirterek, "Ben mağdur değilim. Ed Sheeran da mağdur değil. ... Mağdurlar Filistin halkıdır" dedi.

ÜNLÜ İŞ İNSANININ STADYUMUNDAKİ KONSER İPTAL EDİLDİ

Macklemore, 13 yıllık arkadaşı Sheeran ile karar öncesinde defalarca görüştüklerini ve Gazze konusunda görüşlerinin önemli ölçüde farklı olduğunu söyledi. Rapçinin aktardığına göre Sheeran, iş insanı Robert Kraft'ın kendisiyle iletişime geçtiğini ve Kraft'a ait Gillette Stadyumu'nda Macklemore'un sahne almasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Macklemore ayrıca Kraft'ın diğer stadyum sahipleriyle de görüştüğünü ve Sheeran'ın, rapçinin turnede kalması halinde bazı mekanlarda konser veremeyeceği yönünde uyarıldığını iddia etti.

“ÖZGÜR FİLİSTİN” DEMESİ BAZILARINI ‘İNCİTMİŞ’

Sheeran'ın kendisine, Macklemore'un konserlerinde kullandığı "Özgür Filistin" ifadesinin ve Filistin bayrağının bazı insanları incittiğini söylediğini aktaran rapçi, buna karşılık İsrail'in Gazze'deki saldırılarına dikkat çekti.

Macklemore, "Ona, eğer bu sözler İsrail tarafından öldürülen on binlerce Filistinli çocuğun ölümünden daha rahatsız ediciyse, o zaman bu insanların duruşuyla benim duruşum arasında temel bir kopukluk olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.

Rapçi, Filistin'e desteğini yaklaşık üç yıldır dünyanın farklı yerlerindeki konserlerinde açıkça dile getirdiğini belirterek, "MetLife'ta söylediklerimi neredeyse üç yıldır dünyanın dört bir yanındaki sahnelerde söylüyorum. Öyleyse neden şimdi sorun oluyor?" diye sordu.

"SAHNE BİR DİRENİŞ BİÇİMİ HALİNE GELİYOR"

Macklemore, turneden çıkarılmasının Filistin konusunda konuşmasının daha fazla tartışılmasına yol açtığını savunarak, "Sahne bir direniş biçimi haline geliyor. Belki de bu yüzden bu sefer beni susturmak bu kadar önemli oldu" dedi.

Macklemore, açıklamasında Yahudi karşıtlığının gerçek bir sorun olduğunu ancak İsrail hükümetine yönelik eleştirilerin veya Filistinlilere verilen desteğin otomatik olarak Yahudi karşıtlığı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu. Sheeran'a kişisel olarak saldırmak istemediğini belirten rapçi, 13 yıllık dostluklarının bu anlaşmazlık nedeniyle sona ermesini istemediğini söyledi.

Macklemore, açıklamasının sonunda, "On üç yıllık dostluk, tek bir acı verici anlaşmazlık yüzünden yok olmaz" ifadelerini kullandı. Rapçi ayrıca, "10 gösteriye ihtiyacım yoktu. 2'ye ihtiyacım vardı" diyerek, konserlerde "Özgür Filistin" çağrısını sürdürmenin kendisi için önemli olduğunu vurguladı ve sözlerini "Cesur değil. İnsan" ifadeleriyle tamamladı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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