Arda Güler'den sürpriz ziyaret! Sosyal medyada paylaştılar

İspanya'da Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki Arda Güler, Madrid Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Güler'in ziyaretini sosyal medyadan duyuran Madrid Büyükelçiliği, milli futbolcuya başarılar diledi.

Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli futbolcumuz, ülkemizin spor elçilerinden Arda Güler’i Büyükelçiliğimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Bize İspanya’da yaşattığı büyük gurur için kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Başarıların daim olsun. Seni seviyoruz, Arda!"