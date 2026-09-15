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Spor

Arda Güler'den sürpriz ziyaret! Sosyal medyada paylaştılar

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Arda Güler'den sürpriz ziyaret! Sosyal medyada paylaştılar

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği'ne ziyarette bulundu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

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İspanya'da Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki Arda Güler, Madrid Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Güler'in ziyaretini sosyal medyadan duyuran Madrid Büyükelçiliği, milli futbolcuya başarılar diledi.

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Ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Milli futbolcumuz, ülkemizin spor elçilerinden Arda Güler’i Büyükelçiliğimizde ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Bize İspanya’da yaşattığı büyük gurur için kendisine teşekkürlerimizi ilettik. Başarıların daim olsun. Seni seviyoruz, Arda!"

BU SEZON TEK GOLÜ VAR

Öte yandan milli oyuncu bu sezon eflatun-beyazlılarla çıktığı 5 maçta 1 gol atıp 2 asist üretebildi.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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