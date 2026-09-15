Hatay'da balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polislerin bir eve yaptığı operasyonda balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu satıcısının o anları kameralar tarafından kaydedildi. Şüpheli kaçamayarak polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay'da polis ekiplerinin bir eve yaptıkları operasyonda balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirinin başarısız kaçma girişimi kameralar tarafından kaydedildi.

İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde 8 Eylül tarihinde meydana gelen olayda iş yeri kurşunlama olayı yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla faillerin; C.G. ile M.T. olduğu belirlendi ve şahısları yakalamak amacıyla çalışma başlatıldı. Şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde saklandığı eve yapılan operasyonda iş yeri kurşunlayan 2 şahıs yakalandı.

Hatayda balkondan kaçmaya çalışan uyuşturucu taciri yakalandı

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Operasyon esnasında aynı adreste saklanan uyuşturucu ya da uyarıcı madde bulundurma suçundan aranan E.B. adlı şahıs ise balkondan kaçmaya uğraşırken ekipler tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen C.G. ve M.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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