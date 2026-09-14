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Sağlık

‘Gözle göremezsin’ deyip 11 yıl boyunca kemoterapi vermişler! Yanlış teşhis skandalı isyan ettirdi

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‘Gözle göremezsin’ deyip 11 yıl boyunca kemoterapi vermişler! Yanlış teşhis skandalı isyan ettirdi

İngiltere’de 21 yaşındayken beyin tümörü teşhisi konulan Becky Jones, 11 yıl boyunca kemoterapi gördükten sonra aslında hiç kanser olmadığını öğrendi. Yanlış teşhis nedeniyle yıllarca ağır tedavi gören Jones, aynı hastaneye dava açan 40’tan fazla hastadan biri oldu.

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İngiltere’de yaşayan Becky Jones’un hayatı, 2012 yılında yaşadığı şiddetli migrenlerin ardından değişti. O dönemde 21 yaşında olan Jones’a yapılan tetkiklerin ardından beyninde ölümcül bir tümör bulunduğu ve birkaç ay ömrünün kaldığı söylendi.

Kaynak: BBC
Başlık ResmiKaynak: BBC

11 YIL KESİNTİSİZ KEMOTERAPİ GÖRDÜ

Yaşadığı süreci BBC’ye anlatan Jones, Coventry Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan doktorun kendisine kanser nedeniyle kemoterapi görmesi gerektiğini söylediğini aktardı. Tedavinin normalde sınırlı sayıda kür uygulanmasını öngören kılavuzlara rağmen Jones, yaklaşık 11 yıl boyunca kemoterapi gördü.

‘Gözle göremezsin’ deyip 11 yıl boyunca kemoterapi vermişler! Yanlış tedavi skandalı isyan ettirdi
Başlık Resmi‘Gözle göremezsin’ deyip 11 yıl boyunca kemoterapi vermişler! Yanlış tedavi skandalı isyan ettirdi

Bu süreçte sürekli mide bulantısı, karın ağrısı, ağız yaraları ve yoğun yorgunlukla mücadele ettiğini anlatan Jones, enfeksiyon kapma korkusuyla sosyal hayatından da uzaklaştığını söyledi.

‘ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLMESİ MÜMKÜN DEĞİL’ DEMİŞLER

Genç kadın, yıllar boyunca yapılan bazı taramalarda tümör belirtisi görülmemesine rağmen tedavisine devam edildiğini belirterek, durumu sorguladığında kendisine tümörün "çıplak gözle görülemeyeceği" cevabının verildiğini söyledi.

Kendisine ayrıca hamile kalmasının mümkün olmayabileceğinin söylendiğini aktaran Jones, daha sonra iki çocuk sahibi olduğunu anlattı.

GERÇEĞİ 11 YIL SONRA ÖĞRENDİ

Kemoterapi tedavisinin 2024 yılında herhangi bir ayrıntılı açıklama yapılmadan kesildiğini belirten Jones, gerçeği ise Mayıs 2025’te avukatları aracılığıyla öğrendi. İncelemeler sonucunda talihsiz kadına hiçbir zaman kanser olmadığı, aslında güçlü steroidlerle tedavi edilebilecek tümör benzeri demiyelinizasyon adı verilen bir beyin iltihabı geçirdiği bildirildi.

“ÖZETLE HAYATIMI MAHVETTİ”

"Hiçbir zaman beyin tümörüm olmadı. Yanlış teşhis konuldu ve yetişkin hayatımın büyük bir bölümünde hiçbir sebep yokken bu tedavileri aldım" diyen Jones, yaşadıklarını "Özetle hayatımı mahvetti" sözleriyle anlattı.

AYNI KABUSU YAŞAYAN 40 HASTADAN BİRİ

Jones, uzun süren veya gereksiz kanser tedavisi nedeniyle Coventry ve Warwickshire Üniversite Hastaneleri NHS Vakfı'na karşı yasal işlem başlatan 40'tan fazla hastadan biri oldu. BBC’ye konuşan başka hastalar da yıllarca kemoterapi ilacına maruz kaldıklarını ve bunun ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını öne sürdü.

Kaynak: BBC
Başlık ResmiKaynak: BBC

Kraliyet Hekimler Koleji tarafından yürütülen incelemenin ön bulgularında, hastalara rutin olarak uzun süreli ilaç tedavileri uygulandığı ve bu uygulamaların "çok az veya hiç faydası olmadığı" belirtildi.

Coventry ve Warwickshire Üniversite Hastaneleri NHS Vakfı, bireysel vakalar hakkında yorum yapmayacağını ancak kemoterapi ilacının reçete edilmesi ve kullanımının daha sıkı denetlenmesi için önlemler alındığını açıkladı. Kurum, etkilenen hastaların kıdemli klinisyenler tarafından değerlendirildiğini ve uygun bakım planlarının hazırlandığını belirterek, bağımsız incelemenin tamamlanmasının ardından gerekli ek adımların atılacağını bildirdi.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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