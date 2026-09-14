Düğündeki konuşması gündem olmuştu! Oktay Saral'dan Bülent Arınç'a sert tepki

Ahmet Davutoğlu'nun oğlunun düğününde uzun bir konuşma yapan Bülent Arınç, siyasi mesajlarıyla gündeme oturdu. Nikahı kıyan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan "Siyaset nikâhın önüne geçti. Ayrıca güzel günler gördüğümüz kanaatindeyim" dedi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral ise bir mesaj paylaşarak "Arınç bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz. Bir nikâh törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta sonu eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun oğlu dünyaevine girdi. İstanbul Halil Kongre Merkezi’ndeki düğüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti lideri Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bülent Arınç, Ali Babacan ve daha birçok siyasi isim katıldı.

ARINÇ'TAN DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA

Tüm siyasilerin nikah şahidi olduğu düğünde, imzaların atılmasının ardından mikrofonu eline alan Arınç, uzun bir konuşma yaptı. Siyasi göndermelerin olduğu konuşmasında Arınç, "Türkiye'nin Başbakanı Sayın Davutoğlu, bir savcının davetiyle gitti, ifade verdi. 5 yıl evvel halkla buluşması sırasında birilerinin sorusuna karşılık kararlılıkla bir cevap vermiş. 5 yıl hiç üzerinde durulmayan konu bir savcımızın önüne gelmiş, o da işgüzarlık yapmış. Gitti, soruları cevapladı. Ben her zaman ifade ettiğim fikirlerin arkasındayım, ben siyasetçiyim, eleştiri hakkımı her yerde kullanırım dedi. Bu asil bir davranış... Biz siyasi hayatımızda çizdiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu'nun yanındayız, onu takdir ediyoruz. Öğüt ve Davutoğlu ailelerini de tebrik ederiz. Güzel günler göreceğiz güneşli günler" ifadelerini kullandı.

Düğündeki konuşması gündem olmuştu! Oktay Saraldan Bülent Arınça sert tepki

BAŞKAN TURAN'DAN ARINÇ'A CEVAP: GÜZEL GÜNLER ZATEN GÖRÜYORUZ

Arınç'ın sözlerinin ardından konuşan ve nikahı kıyan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ise her görüşe katılamayacağını belirterek “Görüşlerin hepsine katılmıyorum. Siyaset nikâhın önüne geçti, gelin hakkını helal etsin. Biz burada insani bir görev için bulunuyoruz. Ayrıca güzel günler gördüğümüz kanaatindeyim" dedi.

Düğündeki konuşması gündem olmuştu! Oktay Saraldan Bülent Arınça sert tepki

OKTAY SARAL'DAN ARINÇ'A TEPKİ

Konuşmalar ve siyasi mesajlar düğünün önüne geçerken, gündem olan açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan açıklama geldi.

Arınç'a tepki gösteren Saral, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Bülent Arınç bir meydana kürsü kursa, etrafında birkaç şuursuzdan başka kimseyi bulamaz. Düğünde binlerce insanı bir arada görünce eline sazı alıp genç çiftin en mutlu gününü siyasi hesaplaşmalarına malzeme etmiş.

Düğündeki konuşması gündem olmuştu! Oktay Saraldan Bülent Arınça sert tepki

"NİKAH KÜRSÜSÜ, SİYASET MEYDANI DEĞİLDİR"

Bir nikâh törenini siyaset kürsüsüne çevirmek ne nezaketle bağdaşır ne de devlet adamlığıyla. Üstelik bir Cumhuriyet savcısını hadsizce küçümseyen ifadeler kullanması, içinde bulunduğu acınası hâli de açıkça ortaya koymaktadır. “Güzel günler göreceğiz çocuklar” sözüne verilen, “Güzel günler gördüğümüz kanaatindeyim” cevabı ise gereken ölçüyü ortaya koymuştur. Sayın Arınç; nikâh kürsüsü siyaset meydanı değildir. Devlet adamlığı, her bulduğu kürsüde konuşmak değil; nerede, ne zaman ve ne kadar konuşacağını bilmektir."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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