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Kırşehir'de dikkat çeken operasyon! Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

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Kırşehir'de dikkat çeken operasyon! Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Kırşehir'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda bir şahsın midesinde 139 kapsül içinde 1 kilo 159 gram uyuşturucu madde, 1 kapsül içinde ise 9 gram afyon sakızı bulundu.

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Kırşehir'de Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonda, uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutup vücudunda taşıdığı tespit edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin yapılan iç beden muayenesinin sonrasında doğal yollarla çıkartılan kapsüllerden 1 kilo 159 gram madde ile 9 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Kırşehirde dikkat çeken operasyon! Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
Başlık ResmiKırşehirde dikkat çeken operasyon! Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Alınan bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptıkları çalışmada A.M.'yi yakaladı. Şüphelinin uyuşturucu maddeleri kapsüller halinde yutarak vücudunda taşıdığı belirlendi. Şüpheliye yapılan iç beden muayenesinde tespit edilen kapsüllerin doğal yollarla vücuttan atılması sağlandı. Yapılan incelemede 139 kapsül içinde toplam 1 kilo 159 gram madde, 1 kapsül içinde ise 9 gram afyon sakızı bulundu.

Kırşehirde dikkat çeken operasyon! Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı
Başlık ResmiKırşehirde dikkat çeken operasyon! Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan şüpheli A.M., emniyetteki işlemlerinin sonrasında adli makamlara sevk edildi. A.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uyuşturucu, fuhuş, ahlaksızlık... Derin LGBT temizliği

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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