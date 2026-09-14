iOS27 Türkiye ne zaman gelecek, saat kaçta güncelleme yapılacak?
Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 27 için beklenen gün geldi. iPhone kullanıcılarının uzun süredir takip ettiği güncelleme, 14 Eylül 2026 tarihinde uyumlu cihazlar için yayınlanacak. Gözler ise ''iOS27 Türkiye ne zaman gelecek, saat kaçta güncelleme yapılacak?'' sorularının cevaplarında.
Yeni sürümle birlikte iPhone deneyiminde özellikle yapay zeka tarafında önemli değişiklikler söz konusu. Siri’nin daha gelişmiş bir yapıya kavuşması, fotoğraf düzenleme araçlarının güçlendirilmesi, Safari ve Mesajlar gibi uygulamalara yeni yapay zeka özelliklerinin eklenmesi ve tasarım tarafındaki değişiklikler iOS 27’nin dikkat çeken yenilikleri arasında yer buldu. Peki, iOS27 Türkiye ne zaman gelecek, saat kaçta güncelleme yapılacak?
İOS27 TÜRKİYE NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA GÜNCELLEME YAPILACAK?
Apple iOS 27 için Türkiye'ye özel kesin bir yayın saati açıklamadı. Daha önceki küresel dağıtım saatleri doğrultusunda güncellemenin Türkiye’de 14 Eylül Pazartesi günü akşam saat 20.00 civarında kullanıma sunulması bekleniyor.
Güncellemenin dağıtımı sırasında bölgesel sunucu yoğunluğu veya teknik nedenler nedeniyle birkaç dakikalık ya da daha uzun süreli farklılıklar yaşanabilir.
iPhone kullanıcıları güncellemenin yayınlanıp yayınlanmadığını Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden kontrol edebilecekler.
İOS27 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER
iPhone Duo
iPhone 18 Pro Max
iPhone 18 Pro
iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro
iPhone Air
iPhone 17
iPhone 17e
iPhone 16 Pro Max
iPhone 16 Pro
iPhone 16 Plus
iPhone 16
iPhone 16e
iPhone 15 Pro Max
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Plus
iPhone 15
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Plus
iPhone 14
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 11 Pro Max
iPhone 11 Pro
iPhone 11
iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)