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iOS27 Türkiye ne zaman gelecek, saat kaçta güncelleme yapılacak?

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iOS27 Türkiye ne zaman gelecek, saat kaçta güncelleme yapılacak?

Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iOS 27 için beklenen gün geldi. iPhone kullanıcılarının uzun süredir takip ettiği güncelleme, 14 Eylül 2026 tarihinde uyumlu cihazlar için yayınlanacak. Gözler ise ''iOS27 Türkiye ne zaman gelecek, saat kaçta güncelleme yapılacak?'' sorularının cevaplarında.

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Yeni sürümle birlikte iPhone deneyiminde özellikle yapay zeka tarafında önemli değişiklikler söz konusu. Siri’nin daha gelişmiş bir yapıya kavuşması, fotoğraf düzenleme araçlarının güçlendirilmesi, Safari ve Mesajlar gibi uygulamalara yeni yapay zeka özelliklerinin eklenmesi ve tasarım tarafındaki değişiklikler iOS 27’nin dikkat çeken yenilikleri arasında yer buldu. Peki, iOS27 Türkiye ne zaman gelecek, saat kaçta güncelleme yapılacak?

İOS27 TÜRKİYE NE ZAMAN GELECEK, SAAT KAÇTA GÜNCELLEME YAPILACAK?

Apple iOS 27 için Türkiye'ye özel kesin bir yayın saati açıklamadı. Daha önceki küresel dağıtım saatleri doğrultusunda güncellemenin Türkiye’de 14 Eylül Pazartesi günü akşam saat 20.00 civarında kullanıma sunulması bekleniyor.

iOS27 Türkiye ne zaman gelecek, saat kaçta güncelleme yapılacak?
Başlık ResmiiOS27 Türkiye ne zaman gelecek, saat kaçta güncelleme yapılacak?

Güncellemenin dağıtımı sırasında bölgesel sunucu yoğunluğu veya teknik nedenler nedeniyle birkaç dakikalık ya da daha uzun süreli farklılıklar yaşanabilir.

iPhone kullanıcıları güncellemenin yayınlanıp yayınlanmadığını Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden kontrol edebilecekler.

iOS27 Türkiye ne zaman gelecek, saat kaçta güncelleme yapılacak?
Başlık ResmiiOS27 Türkiye ne zaman gelecek, saat kaçta güncelleme yapılacak?

İOS27 GÜNCELLEMESİ ALACAK MODELLER

iPhone Duo

iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro

iPhone Air

iPhone 17

iPhone 17e

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Plus

iPhone 16

iPhone 16e

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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