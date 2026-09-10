iPhone 17 fiyatları düşer mi? iPhone 18 Pro tanıtımıyla birlikte yüzde 25'lik zam gündeme geldi

Apple'ın yeni iPhone modellerini tanıtmasının ardından Türkiye'deki fiyat listesi de değişti. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve şirketin ilk katlanabilir telefonu iPhone 18 Duo'nun Türkiye fiyatları açıklanırken, önceki nesil iPhone modellerinin etiketleri de yukarı çekildi. iPhone 17 fiyatları düşer mi sorusu gündeme gelirken zam haberi kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı.

iPhone 17 serisi başta olmak üzere bazı mevcut modeller daha yüksek fiyatlarla satışa sunulacak. Yeni fiyatların ardından kullanıcıların en çok merak ettiği konuların başında "iPhone 17 fiyatları düşecek mi?" sorusu geldi. Paylaşılan güncel fiyat listesinde iPhone 17 için indirim yerine zam yapıldığı belirtildi.

İPHONE 17 FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Apple'ın yeni modelleri duyurmasının ardından iPhone 17'nin Türkiye fiyatında da değişikliğe gidildi. iPhone 17 fiyatları düşer mi sorusu kullanıcılar tarafından araştırılırken 256 GB depolama alanına sahip iPhone 17'nin önceki fiyatı 84.999 TL iken yeni satış fiyatı 99.999 TL olarak belirlendi.

Yapılan değişiklikle birlikte iPhone 17'nin fiyatı 15 bin TL artmış oldu.

iPhone 17 fiyatları düşer mi? iPhone 18 Pro tanıtımıyla birlikte yüzde 25lik zam gündeme geldi

İPHONE 16 FİYATI NE KADAR?

Yeni iPhone modellerinin ardından fiyatı değişen telefonlardan biri de iPhone 16 oldu. 128 GB depolama alanına sahip iPhone 16'nın eski fiyatı 72.999 TL olarak açıklanmıştı. Güncellenen listede ise aynı modelin fiyatı 85.999 TL'ye yükseldi.

iPhone 17 fiyatları düşer mi? iPhone 18 Pro tanıtımıyla birlikte yüzde 25lik zam gündeme geldi

İPHONE 18 PRO TÜRKİYE FİYATI NE KADAR?

iPhone 18 Pro Türkiye’de 256 GB 137.999 TL, 512GB 154.999 TL, 1TB modeli 188.999 TL ve 2TB versiyonu 243.999 TL’den satılıyor.

iPhone 18 Pro Max ise sırasıyla 149.999 TL, 166.999 TL ve 200.999 TL satılacak. Ayrıca 2TB’lık versiyon 255.999 TL’den satılacak.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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