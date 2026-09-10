Apple, yeni nesil iPhone ailesinin üst segment modelleri iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'i düzenlediği lansmanla birlikte kullanıcıların beğenisine sundu. Yenilenen işlemci, kamera ve batarya özellikleriyle dikkat çeken modellerin yanı sıra Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u iPhone 18 Duo da tanıtıldı. Kullanıcılar ise ''iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak?'' sorusuna cevap ararken ön sipariş tarihiyle beraber iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max fiyatları ve özellikleri de duyuruldu.

Yeni iPhone modellerinin ardından Apple Türkiye'de fiyat listesi de değişti. iPhone 17 ve önceki bazı modellerin fiyatlarında artış yapılırken iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in Türkiye satış fiyatları da belli oldu. Peki iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak, iPhone 18 Pro ve Pro Max Türkiye'de kaç TL olacak? İşte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max fiyatları ve özellikleri...

İPHONE 18 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın yeni iPhone modelleri için satış takvimi netleşti. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri 12 Eylül'de ön siparişe açılacak. Yeni cihazların resmi satış başlangıcı ise 18 Eylül olacak.

iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak belli oldu! İşte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max fiyatları ve özellikleri

İPHONE 18 PRO VE İPHONE 18 PRO MAX TÜRKİYE FİYATLARI

iPhone 18 Pro'nun 256 GB başlangıç modeli 1.199 dolar fiyatla satışa sunuluyor. 512 GB kapasiteye sahip versiyon 1.399 dolar, 1 TB depolama alanına sahip model ise 1.599 dolar fiyat etiketine sahip.

iPhone 18 Pro Max'in başlangıç fiyatı ise 1.299 dolar olarak açıklandı. 512 GB model 1.499 dolar, 1 TB model 1.699 dolar seviyesinde bulunuyor. Serinin 2 TB kapasiteli en üst versiyonu ise 2.199 dolardan satışa sunuluyor.

iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak belli oldu! İşte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max fiyatları ve özellikleri

iPhone 18 Pro Türkiye fiyatları:

iPhone 18 Pro 256 GB: 137.999 TL

iPhone 18 Pro 512 GB: 154.999 TL

iPhone 18 Pro 1 TB: 188.999 TL

iPhone 18 Pro 2 TB: 243.999 TL

iPhone 18 Pro Max Türkiye fiyatları:

iPhone 18 Pro Max 256 GB: 149.999 TL

iPhone 18 Pro Max 512 GB: 166.999 TL

iPhone 18 Pro Max 1 TB: 200.999 TL

iPhone 18 Pro Max 2 TB: 255.999 TL

iPhone 18 Duo Türkiye fiyatları:

iPhone 18 Duo 256 GB: 229.999 TL

iPhone 18 Duo 512 GB: 246.999 TL

iPhone 18 Duo 1 TB: 280.999 TL

iPhone 18 Duo 2 TB: 335.999 TL

iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak belli oldu! İşte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max fiyatları ve özellikleri



İPHONE 18 PRO VE İPHONE 18 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Apple'ın yeni amiral gemisi modellerinde önceki nesilden tamamen farklı bir tasarım anlayışına geçilmedi. iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 Pro ailesinin tasarım çizgisini büyük ölçüde korurken anotlanmış alüminyum kaplama kullanıyor.

Cihazların fiziksel ölçülerinde ise bazı değişiklikler bulunuyor. iPhone 18 Pro Max yaklaşık 9 milimetrelik kalınlığa ve 240 gram ağırlığa sahip.

iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak belli oldu! İşte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max fiyatları ve özellikleri

Ekran tarafındaki dikkat çekici yeniliklerden biri ise Dynamic Island oldu. Apple, Dynamic Island alanını küçültürken aynı ekran üzerinde üç farklı Live Activities arasında geçiş yapılabilmesine imkan sağlıyor. Apple LTPO+ ekran teknolojisiyle enerji verimliliğini de artırmayı hedefliyor.

iPhone 18 Pro serisinin en önemli donanım yeniliklerinden biri yeni A20 Pro işlemcisi oldu. 2 nanometre üretim teknolojisiyle geliştirilen işlemci, önceki nesle kıyasla daha yüksek performans sunuyor.

iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak belli oldu! İşte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max fiyatları ve özellikleri

A20 Pro'nun yüzde 20 oranında daha hızlı olduğu belirtilirken yeni GPU mimarisinde 7 çekirdekli bir yapı kullanılıyor. Grafik performansında ise yüzde 40'a varan artış sağlandığı aktarılıyor.

iPhone 18 Pro Max'in 45 saate kadar video oynatma süresi sunduğu belirtiliyor. iPhone 18 Pro ise yalnızca 15 dakikalık şarjla yüzde 50 doluluk seviyesine ulaşabiliyor.



Yeni iPhone Pro serisinin kamera sisteminde önemli yenilikler bulunuyor. Ana kamerada ilk kez değişken diyafram sistemi kullanılıyor. Kullanıcılar diyaframı f/1.4 ile f/4.0 arasında değiştirebiliyor.

iPhone 18 ne zaman satışa çıkacak belli oldu! İşte iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max fiyatları ve özellikleri

iPhone 18 Pro'da 48 megapiksel telefoto kamera ve 8 kata kadar optik yakınlaştırma özelliği bulunuyor. Pro Max modelinde ise optik yakınlaştırma kapasitesi 10 kata kadar yükseliyor.

iPhone 18 Pro Max'in kamera sistemindeki bir diğer yenilik ise gelişmiş sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme teknolojisi. Sistem video çekimlerinde daha başarılı görüntü sabitleme sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca yeni modelde daha fazla ışık ve detay yakalayabilen daha büyük bir ana kamera sensörü kullanılıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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