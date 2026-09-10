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Dünya

Hayatını kaybeden Norveç Kralı Harald için milyon dolarlık tören!

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Hayatını kaybeden Norveç Kralı Harald için milyon dolarlık tören!

89 yaşında hayatını kaybeden Norveç Kralı V. Harald, başkent Oslo'da düzenlenen devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Kral Harald'ın naaşı, 2 milyon dolar değerindeki özel olarak tasarlanan lahitin de bulunduğu Akershus Kalesi'ne defnedildi.

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Sağlık sorunları yaşayan 89 yaşındaki Norveç Kralı V. Harald, 28 Ağustos'ta Oslo'da hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Norveç Kralı Harald için milyon dolarlık tören!
Başlık ResmiHayatını kaybeden Norveç Kralı Harald için milyon dolarlık tören!

Kral Harald için başkentte devlet töreni düzenlendi. Ülke genelinde bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törene, aralarında İngiltere, İspanya, İsveç, Danimarka ve Japonya kraliyet ailelerinin temsilcileri ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de bulunduğu çok sayıda yabancı lider katıldı. Katedralde düzenlenen dini tören sonrası Kral Harald'ın naaşı, Akershus Kalesi'ndeki kraliyet anıt mezarına götürüldü.

Hayatını kaybeden Norveç Kralı Harald için milyon dolarlık tören!
Başlık ResmiHayatını kaybeden Norveç Kralı Harald için milyon dolarlık tören!

MİLYON DOLARLIK LAHİT

Kral Harald için hazırlanan lahitin tasarımı uzun süre kamuoyundan gizlendi. Özel olarak tasarlanan lahitin yaklaşık 2 milyon dolar değerinde olduğu ifade edildi.

Hayatını kaybeden Norveç Kralı Harald için milyon dolarlık tören!
Başlık ResmiHayatını kaybeden Norveç Kralı Harald için milyon dolarlık tören!

NORVEÇ'TE TARİHİ GÜVENLİK OPERASYONU

Öte yandan Norveç polisi, Kral Harald'ın cenaze töreni için ülke tarihindeki en büyük planlı güvenlik operasyonlarından birinin gerçekleştirildiğini duyurdu. Defin işleminin tamamlanmasının ardından 13 gündür yarıya indirilmiş olan Norveç bayrakları yeniden göndere çekildi. Ülke genelindeki kiliselerin çanları ise bir saat boyunca çaldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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