Galatasaray'ın Sporting Lizbon 11'inde sürpriz: Buruk'tan Leao kararı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olacağı Portekiz temsilcisi Sporting ile ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geliyor. Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya yükselen sarı kırmızılı ekip, bu performansın üzerine çıkmaya hedefliyor. Süper Lig'de sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Cimbom, skor olarak istediğini alsa da savunmadaki sorunlarıyla dikkati çekti. Portekiz temsilcileriyle yaptığı 9 Avrupa kupası maçının 3'ünü kazanan Galatasaray'da yeni transfer Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek. Müsabaka öncesinde sarı kırmızılı ekibin 11'i belli oldu.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin birinci haftasında Rui Borges'in çalıştırdığı Sporting Lizbon ile kozlarını paylaşıyor. Başkent Lizbon'daki Jose Alvalade Stadı'nda yapılacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakayı Norveç Futbol Federasyonundan hakem Espen Eskas yönetecek. Maç, Türkiye'de TRT 1 ve Tabii platformundan yayımlanacak.

İLK 11'LER

Sporting Lizbon: Rui Silva, Altimira, Catamo, Vagiannidis, Zalazar, Araujo, Inacio, Guilherme, Quaresma, Doumbia, Suarez

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren, Sara, Sane, Yunus, Torreira, Barış Alper, Batrakov

LEAO YEDEK BAŞLIYOR

Sarı kırmızılıların yeni transferi Rafael Leao, Sporting Lizbon mücadelesinde yedek kulübesinde yer aldı.

GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde ilk hafta maçına 3 önemli eksikle çıkacak.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Başakşehir FK ile yapılan müsabakada kasığından sakatlanan Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yanı sıra antrenmanda sakatlık geçiren Fildişi Sahilli sağ bek Wilfried Singo, mücadelede forma giyemeyecek.

Galatasaray'da UEFA kadrosunda yer almayan Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner de statü gereği görev yapamayacak

LEAO, ALTYAPISINDAN YETİŞTİĞİ SPORTİNG'E KARŞI

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao, altyapısından yetiştiği Sporting'e karşı mücadele edecek.

Ülkesi Portekiz'in Sporting takımında 2012'de futbola başlayan Leao, 2017-18 sezonunda A takıma yükseldi. Burada 5 resmi müsabakada 2 gol atan Leao, 2018 yazında yaklaşık 20 milyon avro bedelle Fransa'nın Lille ekibine transfer oldu.

Leao'nun 17 yaşındaki kardeşi Paulo Simao halen Sporting'in 23 yaş altı takımında forma giyiyor.

DENİZ VE NHAGA, SPORTİNG'İ YAKINDAN TANIYOR

Galatasaraylı futbolcular Deniz Gül ile Renato Nhaga, daha önce Portekiz tecrübesi yaşadı.

Sarı-kırmızılı kulübün Porto'dan transfer ettiği milli santrfor Deniz, Sporting'e karşı 5 resmi müsabakada forma giydi. Genç golcü, bu müsabakalarda skor katkısı veremezken 1 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Geçen sezon ara transferde Portekiz tesilcisi Casa Pia'dan alınan Gine-Bissaulu orta saha oyuncusu Nhaga ise Sporting'e karşı çıktığı 2 müsabakadan da mağlup ayrıldı.

YENİ TRANSFER BİTSHİABU, İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın transfer sezonunun son günlerinde kadrosuna kattığı Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk kez sarı-kırmızılı formayı terletecek.

Almanya'nın Leipzig takımından kiralanan 21 yaşındaki stoper, 5 Eylül Cumartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başladı. Stoperde de oynayabilen Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyeceği müsabakada Bitshiabu, Okan Buruk'un savunma anlamında elini rahatlatacak hamlelerden biri olacak.

BURUK VE ÖĞRENCİLERİ KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği iyi performansın üzerine çıkmaya çalışacak.

Geçen sezon "Devler Ligi"nin lig etabında Eintracht Frankfurt, Liverpool, Bodo/Glimt, Ajax, Union Saint-Gilloise, Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşan Galatasaray, topladığı 10 puanla 20. sırada yer alarak tur atladı.

Son 16 turu play-off'unda İtalya'nın Juventus takımını eleyen "Cimbom" son 16 turuna yükseldi. Burada Liverpool'a elenen sarı-kırmızılı ekip, kendi adına başarılı bir turnuvayı geride bıraktı.

Teknik direktör Okan Buruk ve öğrencileri, bu sezon bu başarıyı bir adım daha ileri taşımak için mücadele edecek.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Galatasaray, 2026-27 sezonundaki 4 resmi maçta mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 4 sezonu şampiyon tamamladığı Trendyol Süper Lig'e sahasındaki Arca Çorum FK beraberliğiyle başladı. Galatasaray, ardından çıktığı Erzurumspor FK, Göztepe ve Başakşehir maçlarını kazanarak galibiyet serisi yakaladı.

"Cimbom" yaptığı 4 maçta skor olarak istediğini alsa da savunmadaki sorunlarıyla dikkati çekti. Özellikle duran toplardan goller yiyen Galatasaray, 4 lig maçının 3'ünde kalesinde ikişer gol gördü.

AVRUPA'DAKİ 341. MAÇ

Avrupa serüveninde 1956-57 sezonuyla başlayan farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 113 takımla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 340 maçta boy gösterdi. Başkent Lizbon temsilcisi ise UEFA turnuvalarında 390 kez sahne aldı. Sporting, Galatasaray'ın Avrupa'da mücadele ettiği 114. farklı takım olacak.

PORTEKİZ TAKIMLARINA KARŞI 9 MAÇTA 3 GALİBİYET

Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz temsilcileriyle yaptığı 9 Avrupa kupası maçının 3'ünü kazandı.

"Cimbom" 2008'deki Benfica maçıyla başlayan süreçte Portekiz temsilcileriyle 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 9 kez karşılaştı. Sporting, daha önce Benfica (5), Braga (2) ve Porto (2) ile mücadele eden Galatasaray'ın 4. Portekizli rakibi olacak.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda 10 kez fileleri havalandırırken kalesinde 12 gol gördü.

DEPLASMAN PERFORMANSI DAHA İYİ

Sarı-kırmızılı ekip, Portekiz takımlarına karşı deplasmanda daha iyi sonuç aldı.

Portekiz temsilcileriyle sahasında 4 maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Portekiz ekiplerine 5 kez konuk olan "Cimbom" ikişer galibiyet ve yenilgi ile 1 beraberlik aldı.

İç sahada 5 gol atıp, 8 gol yiyen Galatasaray, deplasmanda ise 5 gol atarken rakiplerinin 4 golünü engelleyemedi.

TÜRK TAKIMLARINA KARŞI SPORTİNG

Portekiz'in yeşil-beyazlı temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 10 maçın 5'ini kazandı. Üç mücadeleden beraberlikle ayrılan Sporting, 2 kez de mağlup oldu.

UEFA Kupası'nda ilk kez 1993'te Kocaelispor'a rakip olan Sporting, sonrasında Gençlerbirliği (2), Başakşehir (2) ve Beşiktaş (4) ile karşılaştı.

1993-94 sezonunda Türkiye'de Kocaelispor ile 0-0 berabere kalan Sporting, sahasındaki maçı 2-0 kazandı.

2003-04 sezonunda UEFA Kupası'nda Gençlerbirliği ile eşleşen Portekiz temsilcisi, Ankara'da 1-1 berabere kaldığı kırmızı-siyahlılara sahasında 3-0 yenildi.

Beşiktaş ile 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi, 2021-22 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip olan Sporting, 3 galibiyet (3-1, 4-1, 4-0) ve 1 beraberlik (1-1) yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 2019-20 sezonunda Başakşehir ile eşleşen Sporting, sahasında 3-1 kazandığı maçın rövanşında İstanbul'da 4-1 yenilerek elenmekten kurtulamadı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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